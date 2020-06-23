Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu her şeyi anlattı! Gerginlik, sakatlıklar ve şampiyonluk yarışı...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olaylı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ben de kendimi daha önce pek o şekilde görmedim. 62 yaşındayım. Yaklaşık 35 senedir sporda yöneticilik yapıyorum. Çok gergin bir maçtı. Başından sonuna kadar. Gergin olacağını da tahmin ediyordum. O düşünceden hareketle ben protokol tribününden ayrı bir yerde oturmak için TFF ve emniyetten sorumlu kişiden izin istedim."

"Benim bulunduğum yerle protokol arasında 30-40 metre yer vardı. Beklentim vardı ama bu düzeyde bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyordum. Her ne kadar Erol Bulut orada mavi jean-turuncu tişörtle çıksa da normal bir maçtı."

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

"Bazı şeyler birikiyor ve taşıyor. Demek ki onların da patlama noktası bize denk geldi. Maçın ilk dakikasından itibaren yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız tepkileri geldi. Hatta TFF yetkilisi orayı terk etmek zorunda kaldı. Kendisiyle de konuşabilirsiniz hatta. Maç boyunca devam etti, rahatsız edici boyutlara ulaştı. Atılan gollerden sonra acayip hareketler oldu."

"1-2 dakika daha bir sıkıntı yaşanmasa terk edecektik. Tam o sırada bir beyefendi tribünün yürüme yolundan geldi ve parmağını sallayarak "Bilmem ne oğlu ..." dedi. Kıvılcımın patladığı yer orası. Rahmetli babamı düşününce ben de o sözleri kendisine iade ettim. Tekrar sakinleştiğimiz an bu kez Alanyaspor Başkanı bana 'Sen benim abime küfür ediyorsun' diyerek telefonunu gösterdi. İlk tepkim 'Ben senin abine neden küfür edeyim' oldu."

"FENERBAHÇE MAÇ SABAHI BİZİ ARAMIŞTI"

"Çok iyi biliyorlar herhalde suyun 100 derece kaynayıp Trabzon insanının da 5 derece kaynadığını. Bize bilmem ne olduğu dediği büyük abisiymiş. Şartlar ne olursa olsun biz misafir olarak gitmişiz oraya. Tribün haricinde hoş geldin yok, hiçbir şey yok. Fenerbahçe ile oynadığımız günün sabahı herhangi bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bizim aramızda ne kadar gerginlik olursa olsun bunlar normal şeylerdir. Alanya'da ise küfür ve parmak. Herhalde anlayışları bu."

"BENİM AĞZIM KOKSA KOKSA ANAMIN AK SÜTÜ KOKAR"

"Alanyaspor Başkanı vurmaya kalktı diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimlik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde... Havaalanına geldiğimizde oyuncuların bazıları uçağa bindi. Bu sırada Alanyaspor başkanının bir televizyon kanalına bağlandığını ve benimle ilgili konuştuğunu söylediler. Hasan Çavuşoğlu çıkmış alkollüydü ağzı leş gibi kokuyordu diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

"Alkollüydün demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım. Camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum. Alanyaspor müdürünün bir Başakşehir hayranı olduğu ortaya çıktı. Senin yöneticinin Hüseyin hocaya küfür etmediğinden emin misin?"

HAKEMLERE VE VAR'A ELEŞTİRİ

"Hakemlerin performansından, yönetim şekli ve tarzından MHK Başkanı memnunsa onu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir maçında Nwakaeme'ye yapılan penaltı mı, değil mi? Hakemin de 5 metre gözünün önünde o da görmedi. Yardımcı da herhalde 'Bana ne' dedi. Peşinden Göztepe maçını oynuyoruz. Ne hikmetse Da Costa'nın pozisyonunda VAR devreye giriyor ve penaltı. Eğer MHK Başkanı bunlardan mutluysa, hakemlerini çok başarılı buluyorsa benim söyleyecek lafım yok."

"VAR'ın ne zaman ve ne şekilde devreye girdiğini bilmiyoruz. Kimse net şekilde ifade edemez bunu. Gaziantep maçında attığımız nizami golde 10 pozisyon geriye gidildi. Orada devreye giriyor da bizim puan kaybettiğimiz maçlarda devreye girmiyor hiç. Dünkü maçta Abdülkadir'e yapılan hareketi kimse görmüyor. Fenerbahçe maçında Sörloth'a yapılan hareket görülmüyor. Bir tek biz görüyoruz ne hikmetse."

"EROL BULUT MUHATABIM DEĞİL"

"Erol Bulut'un sözleri kendisini bağlar. Turuncu-Mavi kıyafet kendisine çok yakışmıştı. Moda yönünden değerlendiriyorum. Teşvik primi vs. konusu benim konum değil. 1 hafta önceki maçla bize karşı oynadıkları oyun çok farklıydı. İyi futbol oynamaya başlamışlar. Dilerim böyle devam ederler de kupa finalinde iyi bir maç ortaya çıkar."

FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR

"Çok güzel ağırladılar bizi. 1.5 saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Onlar kendi, biz kendi gollerimize sevindik. Hatta biz orada biraz dozunu da kaçırmış olabiliriz bunu da ifade ediyorum. Maç bitti, bütün yöneticiler gelip bizi tebrik ettiler."

"Maç sonrası da bizim takım saha ortasında bekledi. Önce Fenerbahçeli oyuncular gitsin diye talimat vermiştik. Ali Koç da sanırım bir sevinç yapacağız diye yanlış anlamış bizi. Saha tamamen temizlenmeden Fenerbahçe Başkanı da tribünü terk etmek istemedi. Ben de Abdulkadir Parmak'a bağırdım ve takım içeriye gitti."

"HÜSEYİN CİMŞİR'E YAPILAN ELEŞTİRİLER YERSİZ VE HAKSIZ"

"Hüseyin hoca devre arasında bana şu futbolcuyu alın demesini bilmiyor muydu. 3 sene önceki orta sahamız Okay-Sosa-Onazi'ydi. Netice ne oldu? Ligi 5. bitirdik. Hocaya yapılan eleştirileri yersiz ve haksız buluyorum. Bana göre Türk futbolu genç ve ufku açık bir teknik direktör kazanıyor. Onların önünü açmak zorundayız."

"Genç ve enerjisi olan insanlara ihtiyacımız var. Tabiki tecrübeli insanlara da ihtiyacımız var. Zidane'ı, Guardiola'yı başarılarıyla alkışlıyoruz. Biz genç fidanları sevmeyiz, biz hep ulu çınarların altına girelim de rahat rahat oturalım deriz. Bizim felsefemiz de bu yok. Biz öyle rahat oturamayız. Hüseyin hocanın göstermiş olduğu performans çok iyi. Hatalar tabi ki yapılacak. Yeniliğe açık ve kendisini geliştiren bir hocamız. Bu takımın geriye yaslanma hastalığı var evet. Ama şu an yapılacak radikal bir değişiklik zamanı değil."

"Abdülkadir Ömür'ü kucağıma aldım, otobüse bindirdim. 70 kiloymuş. 'Oğlum önceden söylesene' dedim. Otobüste başınızı dik tutun, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Sadece 2 puan var' dedik. Onlar da 'müsaade edin, şimdi bu üzüntüyü yaşayalım' dediler. Kazandığımız ve kaybettiğimiz maçların üzüntüsünü ya da sevincini ertesi güne kadar bırakmazsak orada kalmış oluruz. Biz bunun bilincinde bir yönetim, teknik kadro ve futbolcu ekibine sahibiz. Her maçı aynı performansla oynamak zorundayız. Tüm rakiplerimize de aynı saygıyı göstermeliyiz. Göstermezsek rakip size cezayı keser."

"Dün gece alınan sonuç ve yaşananlar dün gecede kaldı. Bizim için yeni bir gün başladı. Dünya yeniden kuruldu, bizim için mücadele yeniden başladı."

UĞURCAN ÇAKIR, NWAKAEME VE JOSE SOSA'NIN SON DURUMLARI

"Uğurcan Çakır'ın MR sonucu gelmedi ama belki bir ihtimal Ankaragücü maçını oynayamayabilir. Nwakaeme için '3-6 hafta' dendi ama büyük ihtimalle Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Sosa büyük ihtimalle bu hafta idmanlara çıkar ve Ankaragücü maçında süre alabilecek durumda. Sahadaki mücadele 11 kişiyle veriliyor. Kimseyi birbirinden ayırmak mümkün değil. Kimsenin şüphesi olmasın herkes burada. Mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin amacı da kulübü hak ettiği başarılara taşımak."