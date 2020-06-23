AÂSpor CanlÄ± yayÄ±nÄ±na Ã§Ä±kan AÄŸaoÄŸlu'nun Alanyaspor maÃ§Ä±nda sakatlanan UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda sakatlanan Nwakaeme ve pandemi arasÄ±ndan sakat dÃ¶nen Jose Sosa ile ilgili sÃ¶zleri ÅŸu ÅŸekilde:

"UÄŸurcan Ã‡akÄ±r'Ä±n MR sonucu gelmedi ama belki bir ihtimal AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ± oynayamayabilir. Nwakaeme iÃ§in '3-6 hafta' dendi ama bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Galatasaray maÃ§Ä±nda oynayabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â Nwakaeme'nin kas yapÄ±sÄ±, vÃ¼cut yapÄ±sÄ± Ã§ok deÄŸiÅŸik. Filmlerde biri kurÅŸun yer, 3 saniye sonra vÃ¼cut kendi kendine o deliÄŸi kapatÄ±r ya, Nwakaeme'nin de bÃ¶yle bir vÃ¼cut yapÄ±sÄ± var. TerminatÃ¶r gibi... Sosa bÃ¼yÃ¼k ihtimalle bu hafta idmanlara Ã§Ä±kar ve AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda sÃ¼re alabilecek durumda. Sahadaki mÃ¼cadele 11 kiÅŸiyle veriliyor. Kimseyi birbirinden ayÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n herkes burada. MÃ¼cadele veriyoruz. Bu mÃ¼cadelenin amacÄ± da kulÃ¼bÃ¼ hak ettiÄŸi baÅŸarÄ±lara taÅŸÄ±mak."

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