Trabzonspor 38 yıllık rekoru tarihe gömdü!

Spor Servisi - Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlardaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkararak, bu alanda kendi rekorunu kırdı.
En son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1’lik sonuçla alan bordo mavililer, 334 gündür dış sahada kaybetmedi.
Bordo mavililer, 21 deplasman maçında 11 galibiyet, 10 beraberlik alarak 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı. Trabzonspor ayrıca geçen sezonki 3-1’lik Alanya yenilgisinden sonra oynadığı 18 lig maçının hiçbirini kaybetmedi.