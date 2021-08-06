Son dakika: Tokyo 2020'de dev finalde bir Türk! Tarihimizde ilk ve tek...

Tokyo 2020'deki basketbol müsabakalarının oynandığı Saitama Arena'daki birçok maçın anonsörlüğünü yapan Mustafa Özben, ABD ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği erkek basketbol altın madalya maçının anonsörlüğünü yapacak ve tarihi final sırasında adını dünyaya duyuracak.

İLK VE TEK OLİMPİK ANONSÖRÜMÜZ

Olimpiyat tarihindeki ilk ve tek Türk spor anonsörü olan Mustafa Özben, ABD - Fransa finaliyle birlikte kariyerinin de en önemli maçlarından birine çıkacak. Özben daha önce 2012 Londra ve 2016 Rio'da olimpiyat ve paralipik oyunlarında görev yapmasının yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kritik maçın sesi olmuştu.

KADINLAR BRONZ MADALYA MAÇINDA DA GÖREV YAPACAK

Mustafa Özben ayrıca kadınlar basketboldada bronz madalya maçının anonsörlüğünü yapacak. Özben, Tokyo 2020'nin ardından ülkemize dönerek Anadolu Efes'teki görevine devam edecek.

ABD - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Tokyo 2020 erkek basketbolda ABD ile Fransa arasındaki final maçı 7 Ağustos'ta TSİ 05:30'da başlayacak.

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