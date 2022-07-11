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Son Dakika: Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de

#Fenerbahçe#Transfer#Tiago Çukur
Son Dakika: Tiago Çukur resmen Fenerbahçede

Fenerbahçe, Tiago Çukur transferi için Watford ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Tiago Çukur transferi için Watford ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Tiago Çukur

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