Son Dakika: Thomas Partey Müslüman oldu!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Thomas Partey, Müslüman oldu.

İngiliz basını, 28 yaşındaki Ganalı futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğrafları servis ederek haberi duyurdu.

Arsenal'ın 2020 yılında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve rakip fileleri 2 kez sarstı.

Yetenekli oyuncu ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçilmişti.

SEEFORD DA MÜSLÜMAN OLDU

Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurmuştu.

Instagram hesabından "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." paylaşımı yapan Seedorf, İslam'a katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtmiş ve "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." demişti.

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ADINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Müslüman olması dolayısıyla yeni bir isim kullanmayacağını belirten Seedorf, ebeveynlerinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini aktarmıştı.

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.

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