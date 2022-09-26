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Son Dakika: TFF'den Arda Güler açıklaması! Hastaneye kaldırıldı ve hastalığına tanı konuldu...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#TFF#Hastalık
Son Dakika: TFFden Arda Güler açıklaması Hastaneye kaldırıldı ve hastalığına tanı konuldu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 14:54

TFF, Arda Güler'in karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Güler'in karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, viral gastroenterit tanısı konan genç oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit" tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır.

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VIRAL GASTROENTERİT NEDİR?

Viral Gastroenterit: Rotavirüs, Adenovirüs ve Norovirüs gibi virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonudur.

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#Arda Güler#TFF#Hastalık

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