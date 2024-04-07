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Son dakika: TFF seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi tarihi açıkladı...

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Seçim
Son dakika: TFF seçime gidiyor Mehmet Büyükekşi tarihi açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 17:11

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da Seçimli Genel Kurul yapacak. Başkan Mehmet Büyükekşi, Mali Genel Kurul'un Seçimli Genel Kurul olarak değiştirildiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyonun 18 Temmuz'da seçime gideceğini açıkladı.

Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere deprem bölgelerini ziyaret eden ve akşam Süper Kupa için Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'na geçecek olan Türkiye Futbol Federasyonu heyetinde Başkan Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu.

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Kulüplerin büyük bir çoğunluğunun değişiklik istediği TFF Yönetimi için Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü seçim için noter tasdikli imza toplamaya yarından itibaren başlayacaktı.

"SEÇİMLİ GENEL KURUL KARARI ALDIK"

Adıyaman'a gelen TFF Başkanı Büyükekşi'ye bu durum hatırlatılınca 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Seçim

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