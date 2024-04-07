Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Süper Kupa planı ortaya çıktı! Hükmen mağlubiyet için izlenecek yol...

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Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek 2023 Turkcell Süper Kupa maçı bu akşam Şanlıurfa’da oynanacak. 11 Nisan Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. ATV’den yayınlanacak karşılaşma Türk futbolunda bir ilke sahne olacak.

FENERBAHÇE, TFF YÖNETİMİNE TEPKİLİ

Trabzonspor maçında yaşanan olaylar ve UEFA Konferans Ligi’nde Olympiakos ile oynanacak karşılaşmaya daha iyi hazırlanmak amacıyla Süper Kupa’nın ertelenmesi için yapılan başvurunun kabul edilmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepkili olan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 2 Nisan’da yaptığı olağanüstü kongrede üyelerden aldığı yetki doğrultusunda Süper Kupa’ya U19 takımını çıkarma kararı aldı.

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EROL BİLECİK ‘90 DAKİKA SÜRMEYECEK’ DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Süper Kupa kararını duyurduğu açıklamasında, “Şanlıurfa’ya U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak” ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin ışığında bugün oynanacak tarihi karşılaşmada sarı lacivertlilerin aşağıdaki senaryolardan biri veya birkaçını hayata geçirmeleri bekleniyor:

SAHADAKİ OYUNCU SAYISI 7’NİN ALTINA DÜŞECEK

1- Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.

HAKEMİ PROTESTO EDİP KIRMIZI KART GÖREBİLİRLER

2- Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler

3- U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF’nin vereceği ceza kararı beklenecek.

BU KUPANIN BAŞINA GELMEYEN KALMADI!

· 24 Temmuz: TFF, iki takımın Avrupa takvimi sıkışık olduğu için maçın devre arasında oynanacağını duyurdu.

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· 31 Temmuz: Dursun Özbek, karşılaşmanın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanmasını teklif etti. · 26 Eylül: Mehmet Büyükekşi, “Azerbaycan’da para yok, Suudi Arabistan veya Abu Dabi’de oynatacağız” dedi.

· 20 Ekim: TFF, karşılaşmanın 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacağını açıkladı. · 3 Kasım: TFF, Süper Kupa maçının bir gün öne, yani 29 Aralık’a alındığını duyurdu.

· 5 Kasım: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Atatürk Olimpiyat veya Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanması yönünde tavsiye karara aldı.

· 6 Kasım: Galatasaray Divan Kurulu, Süper Kupa’nın ‘Cumhuriyet Kupası’ adıyla Türkiye’de oynanmasını istedi.

· 17 Kasım: Galatasaray Kulübü TFF’ye başvurarak maçın Türkiye’ye alınmasını talep etti.

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· 29 Aralık: Suudi makamları ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki kulübün ve TFF’nin kararıyla maç ertelendi.

· 21 Şubat: TFF, karşılaşmanın 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa’da oynanacağını duyurdu.

· 3 Nisan: Fenerbahçe Yönetim Kurulu: “Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkacağız.”

F.BAHÇE: 3 - G.SARAY: 3

Geçmişte ‘Cumhurbaşkanlığı Kupası’ ve ‘Devlet Başkanlığı Kupası’ adıyla düzenlenen Süper Kupa’da Fenerbahçe ile Galatasaray bugün 7. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler daha önce bu büyük organizasyonda 3’er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

1972-1973 FB-GS 2-1

1984-1985 FB-GS 1-1 (4-2 pen.)

1995-1996 GS-FB 3-0

2011-2012 GS-FB 3-2

2012-2013 GS-FB 1-0

2013-2014 FB-GS 0-0 (3-2 Pen.)