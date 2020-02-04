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GeriFutbol Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek
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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2020 - 19:21,Son Güncelleme:/

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

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Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak."

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Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

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