Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Osayi-Samuel ve Altay Bayındır kararı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e verilen 3 maçtan men ve 13.000 TL para cezasıyla, Altay Bayındır'a verilen 1 maçtan men ve 13.000 TL para cezasını yapılan itiraz reddetti ve cezaları onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.
Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.
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