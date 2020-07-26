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GeriFutbol Son Dakika | Tahir Karapınar: Fenerbahçe'de iz bıraktığımı düşünüyorum
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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2020 - 00:04,Son Güncelleme:

Son Dakika | Tahir Karapınar: Fenerbahçe'de iz bıraktığımı düşünüyorum

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Son Dakika | Tahir Karapınar: Fenerbahçe'de iz bıraktığımı düşünüyorum
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Çaykur Rizespor'u sahalarından 3-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Futbola veda eden Emre Belözoğlu ile sözlerine başlayan Karapınar, "Emre veda etti ve ben teknik direktörüydüm. Bu da benim için bir gurur. Umarım çok daha başarılı olur. Çok zor bir dönem geçirdik. Başkanımıza teşekkür ederim. Kutsal bir görev bana verilen. Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim. 8 haftada şanssızlıklar oldu. Rotasyonda oyuncumuz azdı" dedi.

"İZ BIRAKTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Karapınar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Büyük resme baktığımızda iz bıraktığımı düşünüyorum. Burada çok iyi bir teknik ekip vardı. Ben sonradan katıldım. Her türlü iletişimi sağladık. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Şanssız maçlar olmasaydı iyi yerde bitirirdik. Son maç çok önemliydi. Bir laf gelmemesi için bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazandık, mutluyuz."

Son Dakika | Tahir Karapınar: Fenerbahçede iz bıraktığımı düşünüyorum

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