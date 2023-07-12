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Son Dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi ertelendi

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#Tff#Süper Lig#Fikstür
Son Dakika: Süper Ligde fikstür çekimi ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 10:24

Süper Lig'de bugün yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi.

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Süper Lig'de bugün yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi ertelendi.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre; Süper Lig'de 2023-24 sezonunun fikstürü önümüzdeki hafta çekilecek.

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda hangi takımlar yer alacak?

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle geçen sezon Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmişti. Bu iki takım yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak. Küme düşen Ümraniyespor ve Giresunspor'un yerine ise 1. Lig'den Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor geldi. Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 20 takım yarışaşacak, işte takımlar:

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbulspor, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor

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Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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#Tff#Süper Lig#Fikstür

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