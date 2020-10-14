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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı
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Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı

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Son Dakika | Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de milli ara sonrasında haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Buna göre Trabzonspor-Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görevlendirildi. Göztepe - Fenerbahçe maçına Atilla Karaoğlan atanırken düdük çalarken Galatasaray - Alanyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek. 

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi
13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar
13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge

 

Son Dakika | Süper Ligde 5. hafta hakemleri açıklandı

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