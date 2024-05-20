Son Dakika: Süper Lig'de 38. haftanın fikstürü açıklandı!

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Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, son hafta karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalar ise pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig 38. ve son haftanın programı şöyle:



24 Mayıs Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor



25 Mayıs Cumartesi



16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

19.00 Sivasspor - Kayserispor



26 Mayıs Pazar



19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 Konyaspor - Galatasaray

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Ankaragücü

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

İşte program: