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Son Dakika: Süper Lig'de 38. haftanın fikstürü açıklandı!

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Son Dakika: Süper Ligde 38. haftanın fikstürü açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 13:45

Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı. Şampiyonluk düğümü ve küme düşen diğer iki takım Pazar günü saat 19:00'da belli olacak.

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Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, son hafta karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalar ise pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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Trendyol Süper Lig 38. ve son haftanın programı şöyle:

24 Mayıs Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

İşte program: 

Son Dakika: Süper Ligde 38. haftanın fikstürü açıklandı

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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