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GeriFutbol Son dakika: Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı!

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Son dakika: Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Beşiktaş - Alanyaspor maçını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını ise Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

Son dakika: Süper Ligde 33. hafta hakemleri açıklandı

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