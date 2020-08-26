Son dakika | Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi | İşte derbi haftaları

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu ve İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.



DERBİ TARİHLERİ

1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş

3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe

6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor

10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş

15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray

19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Ankaragücü - Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Hatayspor - Başakşehir

Galatasaray - Gaziantep FK

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

Göztepe - Denizlispor

Trabzonspor - Beşiktaş

Antalyaspor - Gençlerbirliği



- Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.

SÜPER LİG 11 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK, 16 MAYIS'TA BİTECEK

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun planlamasını açıkladı. Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.

"TFF OLARAK BEIN SPORTS'LA ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Açılış konuşmasını yapan TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, "Bildiğiniz üzere, bütün dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden pandemi nedeniyle, hepimiz için fedakarlıklar ve sabır gerektiren günler geçiriyoruz. İnşallah virüsle mücadeleyi tümüyle kazanacağız ve eski sağlıklı günlerimize döneceğiz. Tabi bu süreçte hepimiz çeşitli sıkıntılar çektik ancak sağlıkçılarımızın özverili, fedakar çalışmalarını unutmamız mümkün değil. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri takdire şayan mücadele ülkemizi ve bizleri ayakta tuttu. Türk milleti olarak hepsine minnettarız. Yeni sezonda maçlarımız sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle, insan sağlığından ödün vermeden oynanmaya devam edecek. Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulumuz ile birlikte dünkü toplantımızda, Ekim ayından itibaren stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında maçlara taraftar alınmasına karar verdik. Bu konuda da sağlık kurulumuzun belirleyeceği tedbirlerin uygulanacağını önemle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in her geçen sezon daha fazla ilgi çektiğini aktaran Akıncıoğlu, "Bu nedenle, birçok ülkede maçlarımızın yayınlanmasını sağlayan beINSports'a teşekkür ediyorum. Türk futboluna uzun yıllardır çok değerli katkıları var. Futbol federasyonu olarak böylesine önemli bir marka ile çalışmaktan mutluyuz ve karşılıklı güvene dayalı bu iş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, fair-play'in daha ön planda olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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