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Son Dakika: Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan...

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#Süper Lig#Hakem#Futbol
Son Dakika: Süper Ligde 16. hafta hakemleri açıklandı Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 12:11

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Atilla Karaoğlan'a bu hafta Süper Lig ve 1. Lig'de maç verilmezken, Erkan Özdamar ise 16 Ocak 2022'den sonra ilk kez bir Galatasaray maçına atandı.

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Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

ÖZDAMAR AYLAR SONRA GALATASARAY MAÇINA ATANDI

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar, 16 Ocak 2022'de Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmadan beri ilk kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak.

ATİLLA KARAOĞLAN'A MAÇ YOK

Öte yandan Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinin hakemi Atilla Karaoğlan'a bu hafta Süper Lig ve 1. Lig'de maç verilmedi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN;

17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: HALİL UMUT MELER

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: SARPER BARIŞ SAKA

28 ARALIK ÇARŞAMBA;

17.00 Alanyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA

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20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

29 ARALIK PERŞEMBE;

17.00 Sivasspor - Galatasaray: ERKAN ÖZDAMAR

17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: ALİ ŞANSALAN

Son Dakika: Süper Ligde 16. hafta hakemleri açıklandı Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan...

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#Süper Lig#Hakem#Futbol

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