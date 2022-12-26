Son Dakika: Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan...

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Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

ÖZDAMAR AYLAR SONRA GALATASARAY MAÇINA ATANDI

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar, 16 Ocak 2022'de Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmadan beri ilk kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak.

ATİLLA KARAOĞLAN'A MAÇ YOK

Öte yandan Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinin hakemi Atilla Karaoğlan'a bu hafta Süper Lig ve 1. Lig'de maç verilmedi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN;

17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: HALİL UMUT MELER

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: SARPER BARIŞ SAKA

28 ARALIK ÇARŞAMBA;

17.00 Alanyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA

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20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

29 ARALIK PERŞEMBE;

17.00 Sivasspor - Galatasaray: ERKAN ÖZDAMAR

17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: ALİ ŞANSALAN