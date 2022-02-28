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Son dakika: Süper Lig yayın ihalesinde karar toplantısı! Saran mı beIN SPORTS mu?

#Süper Lig#Yayın İhalesi#Saran Medya
Son dakika: Süper Lig yayın ihalesinde karar toplantısı Saran mı beIN SPORTS mu

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede nihai karar bugün çıkacak. TFF ve Kulüpler Birliği'nin şu anda devam eden toplantısı sonrasında TFF'den resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, Süper Lig yayın ihalesine nokta koymak için toplantı halinde. Toplantı sonucunda resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF yetkilileriyle toplantıya girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katılmadığı toplantı sonrasında yayın ihalesinde nihai sonucun çıkması bekleniyor.

SARAN MEDYA VE BEIN SPORTS'UN TEKLİFLERİ

TFF, teminat mektubu ile birlikte 20 milyon dolar öneren Saran Medya ile yüzde 10’luk artışla 2.1 milyar TL teklif eden beIN Sports arasındaki kararını açıklayacak.

SÜPER LiG TV KURULUR MU?

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir de daha önce bu konuya dikkat çekerek “Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV’yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde” değerlendirmesini yapmıştı.

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#Süper Lig#Yayın İhalesi#Saran Medya

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