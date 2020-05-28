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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı! Maçlar ve saatler belli oldu
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Haber Giriş: 28.05.2020 - 18:29,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı! Maçlar ve saatler belli oldu

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Son Dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı! Maçlar ve saatler belli oldu
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TFF, Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nun 27-31. hafta programlarını açıkladı.

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi.

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

Detaylar birazdan...

Son Dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı Maçlar ve saatler belli oldu

Son Dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı Maçlar ve saatler belli oldu
Son Dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı Maçlar ve saatler belli oldu
Son Dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı Maçlar ve saatler belli oldu



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