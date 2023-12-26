Son dakika: Süper Kupa finalinin VAR hakemi belli oldu!

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Son dakika haberleri: Geçtiğimiz yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finali merakla bekleniyor.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği dev maçın VAR hakemi de belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin VAR hakemi Emre Malok olarak açıklandı.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?





29 Aralık Cuma günü oynanacak olan dev final, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleye Suudi Arabistan'da bulunan Al-Awwal Park ev sahipliği yapacak.

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İki takım arasında bu sezon oynanan tek maç, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.