Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bitti, tartışmalar bitmedi! Djiku - Icardi pozisyonundan yeni bir görüntü daha ortaya çıktı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldiği karşılaşmada yaşananlar, spor kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Her iki takımın da mücadele dozunu yüksek tuttuğu ancak pozisyon üretme yönünde eksik kaldığı maçtaki tartışmalı anlar, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Özellikle karşılaşmanın 22. dakikasında Fenerbahçeli Alexander Djiku ile Galatasaraylı Mauro Icardi arasında ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon, en çok tartışılanlar arasındaki yerini almıştı.

Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Alexander Djiku ile ikili mücadeleye giren Mauro Icardi, ceza sahası içinde yerde kalmıştı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyonda devam kararı vermiş ve VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmemişti.

Haberin Devamı

BURUK: "BOKS RİNGİNDEKİ GİBİ"





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan pozisyonla ilgili olarak "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZBEK: "ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU"





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de pozisyonun penaltı olduğunu savunarak, "Maça damgasını vuran, Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu. Futbol hassas bir oyun. Büyük destekçisi var. Özellikle bazı hareketlerden kaçınmak lazım. Dünkü pozisyonda Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Bu hareketi hakem görmeyebilir ama VAR diye bir organizasyon var. Ben de büyük destek verdim VAR'a. Türkiye'ye gelmesi için katkı verdim. Maç 26 kamerayla çekiliyor. 26'sı da VAR'ın önüne gitti mi?" demişti.

Haberin Devamı

TİMUR: "ŞAMPİYONLUĞA TESİR EDEN HATA"





Sarı - kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ise "İki takım da başa baş gidiyor, stresli oldu. En önemli nokta burada direkt sonuca tesir eden hatadır. Herkes kabul ediyor. Hem kart hem penaltı söz konusu. Aylardır Türk futbolundaki gerginliğin azaltılması için konuşuyoruz. Aynı zamanda da Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu konudaki tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Bu kadar farklı noktadan görüntü varken VAR'ın bunu görmemesi, VAR'a görüntü gitmemiş de olabilir diyorlar. Onu düşünmek bile istemiyoruz. Direkt şampiyonluğa tesir eden bir hatadır." şeklinde konuşmuştu.

Haberin Devamı

KARTAL: "İZLEDİK, ALAKASI YOK"





Fenerbahçe camiası ise pozisyonda penaltı olmadığını savundu. Konuyla ilgili ilk olarak maçtan sonra konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Rakip takımın hocası, 'Penaltımız verilmedi' diyor ama ona bakarsanız Boey'un da atılması lazımdı. Hakemlerin biraz daha oyunu oynatması lazım ama Galatasaraylı oyuncuların da sürekli kendini yere atması topun oyunda kalma süresini düşürdü. Penaltı pozisyonunu izledik, alakası yok." diyerek Okan Buruk'a cevap vermişti.

KIZILHAN: "ÇOK NET DEĞİL Mİ?"





Sarı - lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise penaltı pozisyonuyla alakalı, "Çok net değil mi? Bu soruyu dün gece maçtan itibaren maç sonrasından beri tüm Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Olayın uzaktan yakından alakası yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Baktığınızda hiçbir alakası olmayan, sosyal medyaya koymuş oldukları pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmek istiyorlar. Acaba biz yanlış bir maçı mı izliyoruz?" demişti.

Haberin Devamı

Derbinin 22. dakikasında yaşanan o pozisyonla ilgili ise en yeni görüntüler ortaya çıktı. İki oyuncu arasında geçen ikili mücadele, bu kez farklı bir açıdan değerlendirildi.

İşte o görüntüler;