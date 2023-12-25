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Son dakika: Süper Kupa finalinin hakemi resmen açıklandı!

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#Süper Kupa#Abdulkadir Bitigen#Fenerbahçe-Galatasaray
Son dakika: Süper Kupa finalinin hakemi resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 15:08

Son dakika haberleri: Süper Kupa finalini yönetecek hakem resmen açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev maçı, Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Son dakika haberleri: Geçtiğimiz yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finalini yönetecek hakem resmen belli oldu.

TFF, dev maçı Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak."

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#Süper Kupa#Abdulkadir Bitigen#Fenerbahçe-Galatasaray

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