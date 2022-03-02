Son Dakika: Stefan Kuntz'un yeni gözdesi Arda Güler! Başkasını izlemeye gitmişti ama...

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Arda Güler, neden Fenerbahçe altyapısının prensi olduğunu kısa sürede gösterdi.

Genç oyuncu, bulduğu her şansı çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Arda, hem 11’de oynadığı hem de sonradan oyuna girdiği maçlarda takımının en iyilerinden biri oldu. Tam anlamıyla yıldız gibi parlayan 17 yaşındaki futbolcu, önemli bir ismin daha dikkatini çekmeyi başardı: Stefan Kuntz...

Fanatik'in haberine göre; A Milli Takım'ın çalıştırıcısı, 24 Mart’ta Portekiz ile oynanacak olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play- Off yarı final maçına çağıracağı isimleri belirlemek için ekibiyle sıkı bir şekilde çalışıyor. Kuntz, önceki akşam yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Kasımpaşa- Fenerbahçe mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda izledi.

Planları arasına aldı

Alman teknik adamın hedefinde Kasımpaşa’nın genç sol beki Eren Elmalı ile Sarı-Lacivertliler’de 11’de başlayan Altay, Serdar Aziz ve İrfan Can vardı. Ancak Arda Güler, Kuntz ve Koçak’ın dikkatini çekmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcının Arda’yı çok beğendiği, 17 yaşında olmasına rağmen sahada son derece olgun göründüğü yönünde fikir belirttiği öğrenildi.

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Stefan Kuntz, genç yıldızı önümüzdeki dönemde yakından takip etmeyi sürdürecek. Kuntz, Portekiz maçının kadrosuna almasa bile, Arda’yı mutlaka ilerleyen dönemde değerlendirmeyi planlıyor.