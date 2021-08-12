Son Dakika: St. Johnstone - Galatasaray maçında Fatih Terim'i kızdıran hareket! Rakip kulübeye döndü ve...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray mücadelenin ilk yarısında 1-0 öne geçerken, golün ardından saha içerisinde gerginlik yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, Diagne'nin 29. dakikada kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Golün ardından saha içindeki futbolcularla birlikte Galatasaray yedek kulübesi de büyük sevinç yaşadı.

Sevinç esnasında ise rakip St. Johnstone'ın yedek kulübesinden Galatasaray yedek kulübesine sözlü sataşmalar oldu. Bu olay sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den dikkat çeken bir tepki geldi.

Tecrübeli teknik adam, St. Johnstone kulübesinden gelen sataşma üzerine rakip takım teknik heyetindeki bir görevliye "Kapat çeneni" şeklinde tepki gösterdi. Terim'in tepkisi kameralara yansırken, iki takım kulübeleri arasındaki gerginlik büyümeden yatıştırıldı.

DIAGNE YİNE ATTI

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımın bu sezon Avrupa kupalarındaki golcüsü olarak dikkat çekti.

PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme rövanş mücadelesinde ağları sarsan Diagne, St. Johnstone'ı da boş geçmedi.

Diagne, 29. dakikadaki golüyle bu sezon Avrupa kupalarındaki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

"YENİ SEZONDA YOKUM" DEDİ

Tecrübeli golcü geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarına yaptığı açıklamada, transfer döneminde takımdan ayrılacağını söyledi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre Diagne, “İtalya ve İngiltere’den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum” diyerek takımda kalmayacağını net bir şekilde ifade etti.

FEGHOULI SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray'dan ayrılması beklenen bir diğer isim olan Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Cezayirli yıldız 70. dakikada kaydettiği golle maçta skoru 3-1'e getirirken, gösterdiği performansla takımın en iyi isimlerinden biri oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gelecek sezon Feghouli'yi kadroda düşünmediklerini söylemişti. Elmas açıklamasında, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.