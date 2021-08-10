Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne ‘Yeni sezonda yokum’ dedi

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da ‘gitsin mi kalsın mı’ tartışması yapılan Mbaye Diagne, yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de takım arkadaşlarına açıkladı.

Senegalli futbolcu, “İtalya ve İngiltere’den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum” dedi.

Diagne’nin bonservisi için Cagliari Kulübü 2 milyon Euro’luk bir teklif getirirken, Galatasaray’ın bu oyuncudan 4 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.

Diagne’nin kesin olarak “Takımdan ayrılacağım” demesinin ardından sarı kırmızılılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için girişimlerini sıklaştırdı.

Brentford’da İvan Tony’nin arkasında yedek bekleyen Halil’in de Galatasaray’a gelmek istediği ve temsilciliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu’nun bu konuda Premier Lig kulübü ile de görüşeceği öğrenildi.

Galatasaray Halil için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor.

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