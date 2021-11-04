Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! 'Bunun izahı yok'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Piyasalar bu haberi bekliyordu Kritik karara altından ilk tepkiPiyasalar bu haberi bekliyordu! Kritik karara altından ilk tepki#Altın Fiyatları
Bill Gatesten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!#Bill Gates
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Bilim Kurulu kararı verdi: BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu kararı verdi: BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor#Bilim Kurulu
MSBden S-400 iddialarına yalanlamaMSB'den S-400 iddialarına yalanlama#S-400
Kritik kararın ardından son tablo da geldi: Durum pek iç açıcı değilKritik kararın ardından son tablo da geldi: Durum pek iç açıcı değil#Koronavirüs
Twitterdaki çirkin paylaşımlar... Cumhurbaşkanı Erdoğandan suç duyurusuTwitter'daki çirkin paylaşımlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu#Recep Tayyip Erdoğan
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
Bakan Varanktan CHPli milletvekiline FETÖ tepkisi: Ben ailemden şehit verdimBakan Varank'tan CHP'li milletvekiline FETÖ tepkisi: 'Ben ailemden şehit verdim'#Mustafa Varank
Habere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardıHabere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardı#İntihar
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladıFed merakla beklenen faiz kararını açıkladı#Fed Faiz
Bakan Özer kaygıları giderdi... Okulları kapalı tutma lüksümüz yokBakan Özer kaygıları giderdi... "Okulları kapalı tutma lüksümüz yok"#Mahmut Özer
Erdoğan: Ülkemizin dört yanını hizmetlerle donattık, yarışımız devam ediyorErdoğan: Ülkemizin dört yanını hizmetlerle donattık, yarışımız devam ediyor#Recep Tayyip Erdoğan
Galatasaraydan rest TFF başvuruyu reddetti ama...Galatasaray'dan rest! TFF başvuruyu reddetti ama... #Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! 'Bunun izahı yok'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın #Josef De Souza
Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından tartışılan karar Bunun izahı yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynadıkları maçta yaptığı kadro tercihi, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Başarılı teknik adama sert eleştiriler yapılırken, karşılaşmanın devre arasında fatura Francisco Montero'ya kesildi.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın maça başladığı kadro taraftarların tepkisini çekti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 30 Ekim'de deplasmanda Hatay ile oynadığı maça nazaran sakat olan Valentin Rossier, Domagoj Vida, Mitch Bathsuay ile teknik tercihiyle yedekte bıraktığı Umut Meraş ve Alex Teixeira'yı ilk 11'e almadı.

Gözden Kaçmasın

Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)Haberi Görüntüle

Beşiktaş şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, De Souza, Ghezzal, Larin, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman.

Siyah beyazlılarda, Valentin Rossier, Georges Kevin N'Koudou, Michy Batshuay, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almayarak Lizbon'a getirilmemişti.

ÖNLEM PLANI İŞE YARAMADI

İlk maçta savunmada ciddi zaaflar yaşayan ve ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın önlem amaçlı orta sahada Josef-Atiba-Mehmet Topal 3'lüsünü kullandı ancak bu önlem sonuca yansımadı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, ilk maçta olduğu gibi bu maçın da ilk yarısında kalesinde 3 gol gördü.

Ev sahibi Sporting, 31 ve 38. dakikalarda Pedro Gonçalves ve 41. dakikada Paulinho ile skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

SERGEN YALÇIN'A İSYAN

Beşiktaş'ın iki Sporting maçında da ilk yarıda 3 golü kalesinde görmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterildi.

Bazı siyah-beyazlı taraftarlar, Josef-Atiba-Mehmet Topal 3'lüsüyle sahaya çıkılmasının yanlış olduğunu savundu ve başarılı teknik adamı eleştirdi.

İşte Sergen Yalçın'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından tartışılan karar Bunun izahı yok

Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından tartışılan karar Bunun izahı yok

Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından tartışılan karar Bunun izahı yok

Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından tartışılan karar Bunun izahı yok

FATURA MONTERO'YA KESİLDİ

İlk yarının 3-0 sona ermesinin ardından Sergen Yalçın, 2. yarıya değişiklik yaparak başladı.

Başarılı teknik adam, stoper Montero'yu oyundan alarak Alex Teixeira'yı sahaya sürdü. Montero'nun çıkmasıyla Mehmet Topal stopere geçti.

RIDVAN YILMAZ'A PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın 29. dakikasında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, ceza sahası içerisinde Pedro Gonçalves'i düşürdü ve hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yaptığı hatayla penaltıya sebebiyet veren genç futbolcuya da tepkisini gösterdi.

Haberin Devamı

Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından tartışılan karar Bunun izahı yok

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Josef De Souza

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

 #İdo Tatlıses