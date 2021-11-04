Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! 'Bunun izahı yok'

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Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın maça başladığı kadro taraftarların tepkisini çekti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 30 Ekim'de deplasmanda Hatay ile oynadığı maça nazaran sakat olan Valentin Rossier, Domagoj Vida, Mitch Bathsuay ile teknik tercihiyle yedekte bıraktığı Umut Meraş ve Alex Teixeira'yı ilk 11'e almadı.

Beşiktaş şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, De Souza, Ghezzal, Larin, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman.

Siyah beyazlılarda, Valentin Rossier, Georges Kevin N'Koudou, Michy Batshuay, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almayarak Lizbon'a getirilmemişti.

ÖNLEM PLANI İŞE YARAMADI

İlk maçta savunmada ciddi zaaflar yaşayan ve ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın önlem amaçlı orta sahada Josef-Atiba-Mehmet Topal 3'lüsünü kullandı ancak bu önlem sonuca yansımadı.

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Beşiktaş, ilk maçta olduğu gibi bu maçın da ilk yarısında kalesinde 3 gol gördü.

Ev sahibi Sporting, 31 ve 38. dakikalarda Pedro Gonçalves ve 41. dakikada Paulinho ile skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

SERGEN YALÇIN'A İSYAN

Beşiktaş'ın iki Sporting maçında da ilk yarıda 3 golü kalesinde görmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterildi.

Bazı siyah-beyazlı taraftarlar, Josef-Atiba-Mehmet Topal 3'lüsüyle sahaya çıkılmasının yanlış olduğunu savundu ve başarılı teknik adamı eleştirdi.

İşte Sergen Yalçın'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

FATURA MONTERO'YA KESİLDİ

İlk yarının 3-0 sona ermesinin ardından Sergen Yalçın, 2. yarıya değişiklik yaparak başladı.

Başarılı teknik adam, stoper Montero'yu oyundan alarak Alex Teixeira'yı sahaya sürdü. Montero'nun çıkmasıyla Mehmet Topal stopere geçti.

RIDVAN YILMAZ'A PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın 29. dakikasında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, ceza sahası içerisinde Pedro Gonçalves'i düşürdü ve hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yaptığı hatayla penaltıya sebebiyet veren genç futbolcuya da tepkisini gösterdi.

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