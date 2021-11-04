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Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon#Beşiktaş
Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun dördüncü maçında Sporting'e deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, ilk 4 haftayı puansız tamamladı ve Devler Ligi'ne vedası kesinleşti.

Sporting-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflarSporting-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Sporting-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Portekiz ekibi 4-0'lık skorla kazanarak grupta ikinci sıraya yükseldi.

Sporting'in galibiyet gollerini 31 ve 38'de Goncalves, 41. dakikada Paulinho, 56. dakikada Sarabia kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ilk 4 haftayı puan alamadan tamamladı. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.

90'DA KIRMIZI KART

Beşiktaş'ta Josef de Souza, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Grupta puan durumu;

1- Ajax - 12 puan

2- Sporting - 6 puan

3- Dortmund - 6 puan

4- Beşiktaş - 0 puan

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MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan ve sol kanattan gelen Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının sağında topla buluştu. Paulinho'nun boş kaleye şutunda top sağ direğe çarparak auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş'ın ilk önemli pozisyonunda Larin'in ceza sahasının ortasında topa vuruşunda kaleci Adan kurtardı.

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23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Esgaio'nun vuruşunda siyah beyazlı defans oyuncuları yatarak topu bloke etti ve pozisyonu engelledi.

27. dakikada Portekiz takımının ceza sahası yayının üzerinden Atiba Hutchinson'un vuruşunda kaleci Adan önüne gelen topu rahat kurtardı.

29. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında rakibi Gonçalves'i düşürdüğü pozisyonda Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Pedro Gonçalves, topu sol tarafa uzanan kaleci Ersin'in ters köşesine atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada Sporting Lizbon farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sporting atağında Nunes'in asistiyle ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Gonçalves, Beşiktaş defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

41. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Sporting'in atağında Nunes'in ceza sahasında topa vuruşunda kaleci Ersin yatarak pozisyonu uzaklaştırdı.

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56. dakikada Sporting Lizbon farkı 4'e çıkardı. Gelişen Sporting atağında ceza sahası son çizgisine inen Reis'in vuruşunda defansta Welinton'un müdahalesiyle topu önünde bulan Sarabia'nın beklemeden vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

71. dakikada sağ kanattan yapılan ve sol kale direğinin uzak noktasına gelen ortada Can Bozdoğan kafa vuruşuyla topu kalenin diğer köşesine gönderdi. Ghezzal kale direği önünde çok müsait pozisyonda olmasına rağmen kafa vuruşuyla topu üstten auta attı.

77. dakikada sağ kanatta kale çizgisinden ceza sahası ortasına yerden yapılan ortada topla buluşan Bragança'nın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

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80 dakikada Kenan Karaman'ın rakip kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda ceza sahasının dışından vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

85. dakikada gelen uzun pasla topla buluşan Nuno Santos'un ceza sahasına girerek vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmayı Portekiz temsilcisi 4-0 kazandı.

İLK 11'LER

Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman

 

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#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon#Beşiktaş

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