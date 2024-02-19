×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOL PUAN DURUMU FÄ°KSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENÄ°S VÄ°DEO
HÃ¼rriyet YoutubeHÃ¼rriyet InstagramHÃ¼rriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Sosyal medya profili baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±! Tinder hesabÄ± olay olmuÅŸtu... BeÅŸiktaÅŸ, Emirhan DelibaÅŸ'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#BeÅŸiktaÅŸ#Emirhan DelibaÅŸ#Süper Lig
Son dakika: Sosyal medya profili baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ± Tinder hesabÄ± olay olmuÅŸtu... BeÅŸiktaÅŸ, Emirhan DelibaÅŸla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±...
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 19, 2024 15:59

BeÅŸiktaÅŸ, 2003 doÄŸumlu genÃ§ futbolcusu Emirhan DelibaÅŸ'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Sosyal medya platformlarÄ±ndaki profili gÃ¼ndeme oturan ve siyah - beyazlÄ± taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§eken DelibaÅŸ'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±larak feshedildi.

Haberin DevamÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, altyapÄ±dan yetiÅŸen 2003 doÄŸumlu futbolcusu Emirhan DelibaÅŸ ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde;

"Profesyonel futbolcu Emirhan DelibaÅŸâ€™la karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Emirhan DelibaÅŸâ€™a bundan sonraki kariyerinde baÅŸarÄ±lar diler, kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z."

Gözden KaçmasÄ±nBeÅŸiktaÅŸtan 3 futbolcuya yakÄ±n takipBeÅŸiktaÅŸ'tan 3 futbolcuya yakÄ±n takipHaberi görüntüle

SOSYAL MEDYA PROFÄ°LÄ° BAÅžINI YAKTI

Emirhan DelibaÅŸ'Ä±n sosyal medya platformlarÄ±ndaki profili ve paylaÅŸÄ±mlarÄ±, gÃ¼ndeme oturmuÅŸtu. Siyah - beyazlÄ± taraftarlar, genÃ§ futbolcuya tepki gÃ¶stermiÅŸti.

Son dakika: Sosyal medya profili baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ± Tinder hesabÄ± olay olmuÅŸtu... BeÅŸiktaÅŸ, Emirhan DelibaÅŸla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±...

BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netimi de bu durum sonrasÄ±nda harekete geÃ§ti ve oyuncunun sÃ¶zleÅŸmesini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak feshetti.

Haberin DevamÄ±

Â

Son dakika: Sosyal medya profili baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ± Tinder hesabÄ± olay olmuÅŸtu... BeÅŸiktaÅŸ, Emirhan DelibaÅŸla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±...

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#BeÅŸiktaÅŸ#Emirhan DelibaÅŸ#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!