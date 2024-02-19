Son dakika: Sosyal medya profili baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±! Tinder hesabÄ± olay olmuÅŸtu... BeÅŸiktaÅŸ, Emirhan DelibaÅŸ'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±...

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BeÅŸiktaÅŸ, altyapÄ±dan yetiÅŸen 2003 doÄŸumlu futbolcusu Emirhan DelibaÅŸ ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde;

"Profesyonel futbolcu Emirhan DelibaÅŸâ€™la karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Emirhan DelibaÅŸâ€™a bundan sonraki kariyerinde baÅŸarÄ±lar diler, kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z."

SOSYAL MEDYA PROFÄ°LÄ° BAÅžINI YAKTI

Emirhan DelibaÅŸ'Ä±n sosyal medya platformlarÄ±ndaki profili ve paylaÅŸÄ±mlarÄ±, gÃ¼ndeme oturmuÅŸtu. Siyah - beyazlÄ± taraftarlar, genÃ§ futbolcuya tepki gÃ¶stermiÅŸti.

BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netimi de bu durum sonrasÄ±nda harekete geÃ§ti ve oyuncunun sÃ¶zleÅŸmesini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak feshetti.

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