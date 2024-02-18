Beşiktaş'tan 3 futbolcuya yakın takip

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Ara transferde savunmasını Jonas Svensson, Joe Worrall, orta sahasını da Al Musrati ve Ernest Muci ile güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezona yönelik oyuncu arayışında önceliği sol kanada verdi.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bu amaçla hafta içinde Kopenhag-Manchester maçına giderek, ev sahibi takımın Tunuslu yıldızı Elias Achouri’yi izledi.

Aybaba’nın takip ettiği sol kanat oyuncuları arasında Polonya’nın Lech takımında forma giyen Norveçli Kristoffer Velde ve Hollanda ekibi De Graafschap’ın Türk oyuncusu Başar Önal bulunuyor. Aybaba, sezon sonuna dek bu oyuncuları izleyecek ve teknik direktör Fernando Santos’un da onayı alınarak biri siyah beyazlı kulübe transfer edilecek.