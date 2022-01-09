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Son dakika: Sivasspor maçı öncesi Konyaspor'da 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

#Konyaspor#Sivasspor#Koronavirüs
Son dakika: Sivasspor maçı öncesi Konyasporda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 20. haftasında bugün saat 13:30'da Sivasspor'u konuk edecek Konyaspor, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncunun tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Öte yandan yapılan testlerde 1 teknik heyet üyesi ve iki kulüp personelinin pozitif sonuç verdiği ifade edildi.

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Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Demir Grup Sivasspor maçı için yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelimizde pozitif bulgulara rastlanmış, izolasyon ve tedavi protokollerine başlanmıştır.

Üst Solunum Yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir.

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