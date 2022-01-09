Son dakika: Sivasspor maçı öncesi Konyaspor'da 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

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Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Demir Grup Sivasspor maçı için yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelimizde pozitif bulgulara rastlanmış, izolasyon ve tedavi protokollerine başlanmıştır.

Üst Solunum Yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir.