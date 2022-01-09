Konyaspor 0-1 Sivasspor (Maç özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni dönem yarın başlıyor 50 ilde uygulanacak...Yeni dönem yarın başlıyor! 50 ilde uygulanacak...#E-İmza
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrısta görüldüOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrıs'ta görüldü!#Koronavirüs
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Sınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdıSınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdı#Kahramanmaraş
Dünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi sonDünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi son!#Afganistan
Vurun emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu'Vurun' emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu#Kazakistan
Binlerce uçak, yolcusu olmadan bunu yapıyorBinlerce uçak, yolcusu olmadan bunu yapıyor #AVRUPA
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
Bodrum ve Marmariste dolu kâbusu Araçların camları kırıldı, büyük panik yaşandıBodrum ve Marmaris'te dolu kâbusu! Araçların camları kırıldı, büyük panik yaşandı#Muğla
İzmirde ele geçirilmişti Dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de ele geçirilmişti! Dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü#İzmir
Herkes ona, o prensine hayran... Geleceğin kraliçesi 40 yaşına girdiHerkes ona, o prensine hayran... Geleceğin kraliçesi 40 yaşına girdi!#Kate Middleton
Ünlü oyuncu sağlığına kavuştuÜnlü oyuncu sağlığına kavuştu#SEDA SAYAN
1558 Numaralı Dönörün vahim sırrı... Bu trajedi önlenebilir miydi1558 Numaralı Dönör'ün vahim sırrı... Bu trajedi önlenebilir miydi?#Şizofreni
Akıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmezAkıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmez!#Demet Akalın
HABERLERSpor Arena Haberleri

Konyaspor 0-1 Sivasspor (Maç özeti)

#Süper Lig#Konyaspor#Sivasspor
Konyaspor 0-1 Sivasspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisina son verdi. Lider Trabzonspor, haftayı en yakın rakibinin 10 puan önünde kapatmayı garantiledi.

Konyaspor - Sivasspor maçından fotoğraflarKonyaspor - Sivasspor maçından fotoğraflar
Konyaspor - Sivasspor maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Cünayt Çakır'ın yönettiği maçı Sivasspor 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 66. dakikada Leke James attı.

Bu sonucun ardından 5 maçlık yenilmezlik ve 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Konyaspor 39 puanda kaldı. İki hafta sonra galibiyet alan Sivasspor ise puanını 29'a çıkardı.

TRABZONSPOR 10 PUAN FARKLA LİDER

Haftaya Konyaspor'un 7 puan önünde giren ve maçını kazanıp farkı 10'a çıkaran Trabzonspor, Konyaspor'un yenilmesiyle haftayı en yakın rakibinin 10 puan önünde tamamlamayı garantiledi.

 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
26. dakikada Rahmanovic’in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Michalak’ın yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada Kerem’in ceza alanı dışı sol çaprazından orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
45. dakikada Kerem’in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Hakan’ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla sağ kanatta topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
49. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Cikalleshi’nin yerden kaleye gönderdiği pozisyonda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
50. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Pedro Henrique’nin ceza alanı çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
58. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı ve top Soner’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.
66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında yerden yapılan ortayı savunma karşıladı. Dönen topu bekletmeden kaleye gönderen James fileleri havalandırdı. 0-1
75. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
77. dakikada Skubic’in sağ kanattan ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Hassan’ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
85. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yerden yaptığı ortada savunmadan seken topu Erdoğan tamamlamak istedi ancak top kaleci Sehic’in ellerinde kaldı.
90+6. dakikada Çekiçi’nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Haberin Devamı

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Tarık Ongun xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Musa dk. 81 ?), Michalak xx (Ahmed Hassan dk. 63 xx), Rahmanovic xx (Çekiçi dk. 71 x), Bytyqi xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Adil, Nafican, Barış, Ahmet Karademir, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Cofie xx, Pedro Henrique xx (Kayode dk. 58 xx), Kerem xx (Özkan dk. 86 ?), James xx (Yatabare dk. 80 ?)
Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Camara, Koray
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: James (dk. 66) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kerem, Erdoğan, Uğur (Sivasspor), Soner, Abdülkerim, Ahmet Çalık (Konyaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Konyaspor#Sivasspor

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı