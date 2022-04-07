Son Dakika: Sir Alex Ferguson adeta para basıyor! 9 yıl önce emekli oldu ama haftalık kazancı...

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Premier Lig tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan yaşayan efsane Sir Alex Ferguson, 9 yıl önce emekli olmasına rağmen bugünkü haftalık kazancıyla dudak uçuklatıyor.

2013 yılında 26 sene boyunca çalıştırdığı Manchester United'ı bırakarak emekliye ayrılan Sir Alex Ferguson, o tarihten bu yana İngiliz temsilcisinin global elçisi olarak senede yalnızca 20 gün mesai yapıyor.

HAFTADA 235 BİN POUND KAZANIYOR

The Sun'da yer alan haberde; Manchester United'ın global elçisi olarak yılda yalnızca 20 gün çalışan İskoç efsane, senelik 2 milyon Pound kazanıyor. Kişisel yatırımları, kitap telifleri ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerden aldığı ücretle haftalık kazancı 235 bin Pound'u buluyor.

Kişisel şirketlerinin değeri toplamda 40 milyon Pound'a yaklaşan Sir Alex Ferguson, yalnızca 2021 yılında 12.2 milyon Pound daha değerleme kazandı. Companies House'a kayıtlı şirketlerin değeri 2021 yılına kadar 27 milyon Pound iken geçtiğimiz yıl elde edilen ivmeyle bu değerleme 39.2 milyon Pound'a yükseldi.

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KONUŞMA BAŞINA 100 BİN POUND

2013 yılında yayımlanan ve milyonlarca kopya satan otobiyografisinin telif haklarından servet kazandığı tahmin edilen Sir Alex Ferguson'ın ayrıca konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerden de organizasyon başına 100 bin Pound aldığı kaydedildi.