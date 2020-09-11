Son Dakika | Simon Falette paylaşılamıyor! İki talip birden...

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Fenerbahçe'nin devre arasındaki iddialı transferi Simon Falette, ligde sadece 8 maçta forma giydi ve satın alma opsiyonu kullanılmayınca Frankfurt’a geri döndü.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht, Gineli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti ve teklif yaptı. Alman medyasına göre ise Türk teknik direktör Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Bundesliga 2 ekibi Hannover 96 de Falette’in peşinde. (Fanatik)

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