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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Simon Falette paylaşılamıyor! İki talip birden...

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Son Dakika | Simon Falette paylaşılamıyor! İki talip birden...
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Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Simon Falette için iki takım talip oldu.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe'nin devre arasındaki iddialı transferi Simon Falette, ligde sadece 8 maçta forma giydi ve satın alma opsiyonu kullanılmayınca Frankfurt’a geri döndü.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht, Gineli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti ve teklif yaptı. Alman medyasına göre ise Türk teknik direktör Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Bundesliga 2 ekibi Hannover 96 de Falette’in peşinde. (Fanatik)

 

Son Dakika | Simon Falette paylaşılamıyor İki talip birden...

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