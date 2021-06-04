Son Dakika: Şike Kumpası Davası kararları açıklanırken Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım...

Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Futbolda Şike Kumpası Davası'nı büyük bir heyecanla takip etti.

Yıldırım döneminin Medya İletişim Direktörü Necati Mete, aynı ortamda bulunduğu Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşırken, "Kendisi ve suçtan zarar gören diğer tüm arkadaşlarıyla birlikte, şikayet dilekçesini bizzat vererek başlattığı davanın kararlarını dinlerken..." notunu düştü.

Aziz Yıldırım'ın keyfli hali dikkat çekerken Fenerbahçe'nin resmi hesabından da konuyla ilgili paylaşım geldi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç resimlerinin bulunduğu görselde 'Fenerbahçe Yıkılmaz' yazısı yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ'LU PAYLAŞIM

Kararın açıklanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından 'Haklıkdık Kazandık' etiketiyle paylaşımlar yaptı. "Fenerbahçe söyledi son sözü" ifadeleriyle yapılan paylaşımda Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un fotoğrafları bulunurken Çağlayan Adliyesi, taraftarın o dönem yaptığı gösterilerden kareler yer aldı.

GÖKHAN GÖNÜL VE VOLKAN DEMİREL'DEN PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar açıklanmasının ardından 2010/11 sezonu şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.

2010/11 sezonu şampiyonluk kupasını paylaşan Gökhan Gönül; "Haklıydık kazandık" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel ise Fenerbahçe taraftarının 'Fenerbahçe Yıkılmaz' koreografisini paylaşıp 'Haklıydık kazandık' yazdı.





ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da Futbolda Şike Kumpası Davası'nda kararların açıklanmasının ardından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın asbaşkanlarından olan Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından; Adalet tecelli etti. Hak yerini buldu." ifadelerini kullandı.