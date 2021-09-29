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Son Dakika: Sheriff Tiraspol tarih yazıyor! Real Madrid'i de devirdiler... Dirk Kuyt'ı pişman eden sözler...

#Şampiyonlar Ligi#Sheriff Tiraspol#Real Madrid
Son Dakika: Sheriff Tiraspol tarih yazıyor Real Madridi de devirdiler... Dirk Kuytı pişman eden sözler...

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dahil henüz yenilgi yüzü görmeyen Sheriff Tiraspol, Real Madrid karşısında aldığı epik sonuçla galibiyet serisini 10 maça yükseltti. Devler Ligi'nde 8 galibiyet ve 2 beraberlik gibi etkileyici bir performans gösteren Moldova temsilcisi futbol dünyasına damga vurdu. Peki Dirk Kuyt, Sheriff Tiraspol için hangi talihsiz sözleri sarf etmişti?

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Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Real Madrid sahasında konuk ettiği Sheriff Tiraspol'a 2-1 mağlup olarak gecenin en çok konuşulan sonucuna imza attı.

Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Moldova temsilcisi, Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Yaxshiboyev'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda 65. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Karim Benzema skoru 1-1'e getirdi ancak son noktayı Sébastien Thill koydu. 89. dakikada sahneye çıkan Sébastien Thill, attığı golle müsabakanın skorunu belirledi ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk'in ardından deplasmanda Real Madrid'i de mağlup ederek, 2'de 2 yaptı ve D Grubu'nda 6 puan ile lider durumda.

Son Dakika: Sheriff Tiraspol tarih yazıyor Real Madridi de devirdiler... Dirk Kuytı pişman eden sözler...

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İSPANYOLLARI ÇILDIRTAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid karşısında yalnızca %24.3 oranında topla oynayan Sheriff Tiraspol, zorlu İspanya başkentinden galibiyetle döneek tarih yazdı. Moldova temsilcisinin kalesine 31 şut gönderen Real Madrid, bu şutların yalnızca 11'inde isabet buldu ve tek golünü penaltıdan kaydedebildi. Sheriff Tiraspol ise toplamda 4 şutun 3'ünde isabet bulurken rakip fileleri 2 kez sarstı.

UEFA Şampiyonlar Liginde çılgın gecede 20 gol atıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gecede 20 gol atıldı!

Sheriff Tiraspol karşısında %75,7 oranında topla oynayan Real Madrid, ayrıca 31 korner kullandı. Yalnızca 4 korner kullanan rakibine karşı pas sayılarında da üstünlük kuran İspanyol devi, toplamda 705 pas yaptı. Sheriff Tiraspol'un pas sayısı ise yalnızca 237'de kaldı.

KALECİ GEÇİT VERMİYOR

Real Madrid maçında yaptığı 10 kurtarışla geceye damga vuran Sheriff Tiraspol kaleci Athanasiadis, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlk iki haftada kalesine gelen 51 şuttan 14 tanesi isabetli olurken, 13 kurtarışa imza attı. Deneyimli eldiven kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Son Dakika: Sheriff Tiraspol tarih yazıyor Real Madridi de devirdiler... Dirk Kuytı pişman eden sözler...

DIRT KUYT: SHERIFF'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YERİ YOK

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Dirk Kuyt, 18 Ağustos tarihinde talihsiz bir demeç vermişti. Şampiyonlar Ligi'nde elit seviyede takımların mücadele etmesi gerektiğini savunan Kuyt, Sheriff'in Devler Ligi'nde yeri olmadığını söylemişti.

Dirk Kuyt, "Şampiyonlar Ligi şampiyon olan takımların turnuvası, bunu biliyorum ama Sheriff Tiraspol gibi takımların Şampiyonlar Ligi’nde bir yeri olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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KADRO DEĞERİ 12.38 MİLYON EURO

Devler Ligi'ne peri masalı girişi yapan Sheriff Tiraspol, 12.38 milyon avroluk piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

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#Şampiyonlar Ligi#Sheriff Tiraspol#Real Madrid