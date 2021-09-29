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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gecede 20 gol atıldı! Gecenin sürprizini Sheriff yaptı

#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Liverpool
UEFA Şampiyonlar Liginde çılgın gecede 20 gol atıldı Gecenin sürprizini Sheriff yaptı

Devler Ligi'nde 8 mücadele oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool, Porto'yu 5-1 mağlup ederek zirveye yerleşirken D Grubu'nda Real Madrid, evinde Sheriff'e 2-1 kaybetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Bugün oynanan 8 karşılaşmada; Paris Saint-Germain, Club Brugge, Liverpool, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Sheriff galip gelirken Shakhtar Donetsk ile Inter arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Gecenin sürprizini Moldova ekibi olan Sheriff, deplasmanda Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek yaptı. B Grubu'nda mücadele eden Liverpool ise Porto'yu deplasmanda 5-1 yendi.

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FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Arda Kardeşler’in yönettiği maçta Atletico Madrid, konuk olduğu Milan’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçlar sonunda alınan sonuçlar şu şekilde:

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- A Grubu

Paris Saint-Germain - Manchester City: 2-0

Leipzig  - Club Brugge: 1-2

- B Grubu

Porto - Liverpool: 1-5

Milan - Atletico Madrid: 1-2

-C Grubu

Ajax - Beşiktaş: 2-0

Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0

- D Grubu

Shakhtar Donetsk - Inter: 0-0

Real Madrid  - Sheriff: 1-2

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#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Liverpool