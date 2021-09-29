UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gecede 20 gol atıldı! Gecenin sürprizini Sheriff yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Bugün oynanan 8 karşılaşmada; Paris Saint-Germain, Club Brugge, Liverpool, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Sheriff galip gelirken Shakhtar Donetsk ile Inter arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Gecenin sürprizini Moldova ekibi olan Sheriff, deplasmanda Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek yaptı. B Grubu'nda mücadele eden Liverpool ise Porto'yu deplasmanda 5-1 yendi.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Arda Kardeşler’in yönettiği maçta Atletico Madrid, konuk olduğu Milan’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçlar sonunda alınan sonuçlar şu şekilde:





- A Grubu



Paris Saint-Germain - Manchester City: 2-0



Leipzig - Club Brugge: 1-2



- B Grubu



Porto - Liverpool: 1-5



Milan - Atletico Madrid: 1-2



-C Grubu



Ajax - Beşiktaş: 2-0



Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0



- D Grubu



Shakhtar Donetsk - Inter: 0-0



Real Madrid - Sheriff: 1-2