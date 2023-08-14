Son Dakika: Shakhtar'dan Galatasaray'ın yeni yıldızı Tete için FIFA'ya başvuru! Transfer iptali...

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tete için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

MAAŞ VE İMZA PARASI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan duyuru şu şekilde olmuştu:

Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir.

BONSERVİSSİZ KADROYA KATILDI

Tete'nin Shakhtar ile sözleşmesi devam etmesine karşın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FIFA, Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Yönetmeliği’nin 7. ekinde düzenlemeye gitmişti. Böyle oyunculara 2024'ün haziranına kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanınmıştı.

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TRANSFERİN İPTALİ İÇİN FIFA'YA BAŞVURU

Ukrayna'dan Terrikon sitesinin haberine göre; Shakhtar Donetsk, Tete, Galatasaray'a transferinin iptali için FIFA'ya başvurdu.

Shakhtar Donetsk, Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçeli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptı.

Haberin detayında Shakhtar'ın hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

Tete'NİN KARİYERİ

15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya’nın Alvorada kentinde doğan Tetê, Gremio altyapısında yetişerek 2018 yılında A takıma yükseldi.

İleri uçta kanatlarda oynayan Sambacı, 2019 kış Transfer sezonunda 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.

Ukrayna’da geçirdiği sezonlarda iki lig şampiyonluğu, bir yerel kupa şampiyonluğu ve bir yerel Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, Shakhtar’da çıktığı 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

Ukrayna’nın içinde bulunduğu siyasal olaylar sebebiyle 2022 Mart’ının sonunda Olympique Lyon’a kiralanan oyuncu, burada 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti. Son sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de geçiren Brezilyalı, burada 14 maça çıktı ve bir kez fileleri sarstı. Piyasa değeri olarak Ukrayna liginin en değerli oyuncusu olarak gösterildi.

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