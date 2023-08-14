Transferler sonrası görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe 200 milyonu geçti, Beşiktaş...

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Süper Lig'in ilk haftası oynanırken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Türkiye'ye önemli yıldızların geldiği bu transfer döneminde tarihi bir tablo ortaya çıktı.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE 200 MİLYON EUROYU AŞTI

İki kulübün yaptığı son transferlerin ardından iki takımın değerleri tarihlerinde ilk kez 200 milyon euro barajını aştı.

Galatasaray'ın toplam kadro değeri 247 milyon euroya ulaşırken Fenerbahçe'nin 218 milyon euro oldu.

İLK 5'İ ŞAMPİYONLAR KAPATTI

Beşiktaş, 105 milyon euro ile üçüncü sırada yer alırken diğer şampiyonlardan Trabzonspor 100, Başakşehir 50 milyon euroluk değerlerle 4 ve 5. sırada bulunuyor.

İLK 10'DA 6 GALATASARAYLI, 4 FENERBAHÇELİ

Oyuncular bazında ise listeye Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular damga vurdu.

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Zaniolo, 27 milyon euro ile Süper Lig'in değerli oyuncusu konumundayken yeni transfer Tete 25 milyon euro ile takım arkadaşını takip ediyor. Galatasaray'ın bir başka yeni yıldızı Zaha ise 22 milyon euro ile 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta transferlerini açıkladı Fred ve Cengiz Ünder ise 20'şer milyon euroyla, Galatasaraylı oyuncuları takip ediyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 10 OYUNCU

Nicolo Zaniolo, Galatasaray - 27 milyon euro

Tete, Galatasaray - 25 milyon euro

Wilfried Zaha, Galatasaray - 22 milyon euro

Fred, Fenerbahçe - 20 milyon euro

Cengiz Ünder, Fenerbahçe - 20 milyon euro

Mauro Icardi, Galatasaray- 19 milyon euro

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe - 18 milyon euro

Victor Nelsson, Galatasaray - 18 milyon euro

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe - 17 milyon euro

Sacha Boey, Galatasaray - 16 milyon euro

BEŞİKTAŞ'IN ZİRVESİNDE AMARTEY VE GEDSON FERNANDES VAR

Beşiktaş'ta piyasa değerleri en yüksek olan oyuncular Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, Süper Lig genelindeki listeye 13. sıradan dahil oldular.

BU YAZIN EN PAHALISI CENGİZ ÜNDER

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Bu yaz Süper Lig'e transferi için en çok bonservis ücreti ödenen oyuncu Cengiz Ünder olurken Mauro Icardi de ikinci sırada yer aldı.

İşte o liste

Cengiz Ünder, FENERBAHÇE - 15 milyon euro

Mauro Icardi, Galatasaray - 10 milyon euro

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe - 9,75 milyon euro

Fred, Fenerbahçe - 9,74 milyon euro

Rodrigo Becao, Fenerbahçe - 8,3 milyon euro

Jean Onana, Beşiktaş - 4 milyon euro

Kerem Demirbay, Galatasaray - 3,7 milyon euro

Mert Müldür, Fenerbahçe - 2,8 milyon euro

Andreaw, Adana Demirspor - 2,5 milyon euro

Mislav Orsic, Trabzonspor - 2,4 milyon euro