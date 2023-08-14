Transferler sonrası görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe 200 milyonu geçti, Beşiktaş...

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Süper Lig'in ilk haftası oynanırken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Türkiye'ye önemli yıldızların geldiği bu transfer döneminde tarihi bir tablo ortaya çıktı.
GALATASARAY İLE FENERBAHÇE 200 MİLYON EUROYU AŞTI
İki kulübün yaptığı son transferlerin ardından iki takımın değerleri tarihlerinde ilk kez 200 milyon euro barajını aştı.
Galatasaray'ın toplam kadro değeri 247 milyon euroya ulaşırken Fenerbahçe'nin 218 milyon euro oldu.
İLK 5'İ ŞAMPİYONLAR KAPATTI
Beşiktaş, 105 milyon euro ile üçüncü sırada yer alırken diğer şampiyonlardan Trabzonspor 100, Başakşehir 50 milyon euroluk değerlerle 4 ve 5. sırada bulunuyor.
İLK 10'DA 6 GALATASARAYLI, 4 FENERBAHÇELİ
Oyuncular bazında ise listeye Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular damga vurdu.
Zaniolo, 27 milyon euro ile Süper Lig'in değerli oyuncusu konumundayken yeni transfer Tete 25 milyon euro ile takım arkadaşını takip ediyor. Galatasaray'ın bir başka yeni yıldızı Zaha ise 22 milyon euro ile 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta transferlerini açıkladı Fred ve Cengiz Ünder ise 20'şer milyon euroyla, Galatasaraylı oyuncuları takip ediyor.
İŞTE SÜPER LİG'DE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 10 OYUNCU
Nicolo Zaniolo, Galatasaray - 27 milyon euro
Tete, Galatasaray - 25 milyon euro
Wilfried Zaha, Galatasaray - 22 milyon euro
Fred, Fenerbahçe - 20 milyon euro
Cengiz Ünder, Fenerbahçe - 20 milyon euro
Mauro Icardi, Galatasaray- 19 milyon euro
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe - 18 milyon euro
Victor Nelsson, Galatasaray - 18 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe - 17 milyon euro
Sacha Boey, Galatasaray - 16 milyon euro
BEŞİKTAŞ'IN ZİRVESİNDE AMARTEY VE GEDSON FERNANDES VAR
Beşiktaş'ta piyasa değerleri en yüksek olan oyuncular Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, Süper Lig genelindeki listeye 13. sıradan dahil oldular.
BU YAZIN EN PAHALISI CENGİZ ÜNDER
Bu yaz Süper Lig'e transferi için en çok bonservis ücreti ödenen oyuncu Cengiz Ünder olurken Mauro Icardi de ikinci sırada yer aldı.
İşte o liste
Cengiz Ünder, FENERBAHÇE - 15 milyon euro
Mauro Icardi, Galatasaray - 10 milyon euro
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe - 9,75 milyon euro
Fred, Fenerbahçe - 9,74 milyon euro
Rodrigo Becao, Fenerbahçe - 8,3 milyon euro
Jean Onana, Beşiktaş - 4 milyon euro
Kerem Demirbay, Galatasaray - 3,7 milyon euro
Mert Müldür, Fenerbahçe - 2,8 milyon euro
Andreaw, Adana Demirspor - 2,5 milyon euro
Mislav Orsic, Trabzonspor - 2,4 milyon euro