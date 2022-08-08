Son Dakika: Sevilla kesenin ağzını açtı! Victor Nelsson için yeni teklif...

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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'dan transfer yapma geleneğini sürdürüyor. Son olarak Marcao'yu bonuslar dahil 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Sevilla, bu kez Victor Nelsson için ısrarcı oluyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Victor Nelsson için Galatasaray'a daha önce 10 ve 13 milyon Euro'luk iki teklif yapan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sarı kırmızılı ekibin kapısını üçüncü bir teklifle çaldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR BİTİRMEK İSTİYOR

Transferi Çarşamba gününe kadar bitirmek adına rakamı ciddi şekilde yükselten Monchi'nin Galatasaray'a Victor Nelsson 18 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Galatasaray, serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Victor Nelsson için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor. Ancak Sevilla'nın bu rakama yaklaşan teklifi nedeniyle pazarlıkların seyrinin değişebileceği kaydediliyor.

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18 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Öte yandan Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sevilla, Victor Nelsson için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro’ya kadar çıkabileceklerini, Galatasaray ve oyuncunun temsilcisine iletti.

Galatasaray, bu teklifin üzerine 20 milyon Euro’nun altına inmeyi düşünmediğini Sevilla’ya iletti ve taraflar arasında yeniden pazarlıklar başladı.

Marcao, Sevilla’ya Victor Nelsson için referans oldu. İkilinin iletişim halinde olduğu belirtildi.

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

SEVILLA'DAN TEŞEKKÜR

Galatasaray'ın eski futbolcuları Fernando ve Marcao'nun takımı Sevilla, solo bek arayışını yine eski bir Galatasaraylı futbolcuyu transfer ederek noktaladı. La Liga ekibi, Mancvhester United'dan Alex Telles'i kiralık olarak transfer etti.

Alex Telles transferinin ardından Sevilla kadrosundaki eski Galatasaraylı futbolcu sayısı üçe çıkmış oldu. Bunun ardından Sevilla, sosyal medyadan Galatasaray'ı etiketleyerek "Fernando, Marcao, Telles... Teşekkürler Galatasaray" yazdı.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Sevilla'nın bu paylaşımına tepki gösterirken Galatasaray'dan İspanyol ekibine cevap gecikmedi. Galatasaray, üç eski futbolcusunun kupalı fotoğraflarını paylaşıp "Biz onlara teşekkür ederiz" yazarak Sevilla'ya cevap verdi.

GALATASARAY 3 OYUNCUDAN 24.3 MİLYON EURO KAZANDI

Galatasaray, 2011 yılında transfer ettiği Alex Telles'i 2016 yılında 7.3 milyon euroya Porto'ya; 2017 yılında Manchester City'den transfer ettiği Fernando'yu 2019 yılında Sevilla'ya 4.5 milyon euroya; Marcao'yu ise bu yaz 12+3 milyon euroya Sevilla'ya gönderdi. Telles'in Porto'dan Manchester United'a transferinden 500 bin euro bonus alan Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun 3 milyon euroluk bonusu hariç bu 3 oyuncudan toplam 24.3 milyon euro kazandı.