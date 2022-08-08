Son Dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrasında çarpıcı yorum! "Oyuna alınmasına kendisi bile şaşırdı"

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Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, ilk yarıda önemli pozisyonlardan yararlanamazken ev sahibi takım, 45+3. dakikada Luiz Adriano ile penaltıyı kaçırdı. Maçın 89. dakikasında oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis, 90. dakikada sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Fredrik Midtsjö oldu.

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

SERİ SONA ERDİ

Antalyaspor'un Süper Lig'de devam eden 13 maçlık iç saha yenilmezlik serisini Galatasaray sonlandırdı. Antalyaspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (9G 4B), en üst ligdeki rakipleri arasında devam eden en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

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Öte yandan Antalyaspor - Galatasaray maçında sahanın en fazla çalım atan oyuncusu Yunus Akgün oldu.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?



UĞUR MELEKE: SEFEROVIC TOPLA BULUŞUNCA

Hücumu organize etti, skoru getirdi.

Henüz altı maç oynandı ama Süper Lig’in 65’inci sezonuyla ilgili ilk izlenimlerim olumlu. Geride kalan 6 müsabakanın beşini 90 dakika izledim, teknik adamlar cesur, oynama niyeti olanların sayısı fazla. Zaten ülkedeki teknik adam devrimi beni çok heyecanlandırıyor, şu an ligdeki teknik direktörlerin yaş ortalaması 46... Üstelik Süper Lig’deki 19 takımdan yalnızca beşi bu yaz teknik adam değişikliğine gittiler. Bu sayı Bundesliga’da bile yedi.

KOMPAKT AMA DÜŞÜYOR

Süper Lig’de teknik adam ve kadro istikrarı sağlayan takımların başında Antalya geliyor. Geçtiğimiz sezonu 16 maçlık bir namağlup seriyle bitirmişlerdi. Yeni sezonu da bıraktıkları yerden açtılar. Nuri Hoca halen yaşlı sayılabilecek bir takımla mücadele ediyor, ilk 11’lerinde yedi tane 30 yaş üstü oyuncu vardı dün. Bu da onlara iki farklı çıktı veriyor: Deneyimleri sebebiyle neredeyse tüm maçı kompakt oynuyorlar. Ancak son bölümde onları zorlayan bir takım çıkarsa fiziksel düşüş yaşayanlar olabiliyor.

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OYNUYOR, OYNATIYOR

Galatasaray’sa bir yeniden yapılanma sürecinde. Teknik adamı yeni. Dünkü 21 kişilik kadrosunun (kiralık görevden dönenleri de sayarsak) 11’i yeni. İlk 11’inde beş yeni vardı, Midtsjö girince altı oldu. Dubois, Torreira ve Mertens’in de katılımlarıyla belki 7-8 olacak bu sayı. Galatasaray’ın uyumlu bir grup halinde hareket edebilmesi için kat etmesi gereken bayağı yol var. Buruk bu 11’le sadece 120 dakika test yapabilmişti: Kasımpaşa maçının son yarım saati ve Fiorentina müsabakası. Ancak o 120 dakikanın söylediği net bir şey vardı: Galatasaray’ın hikayesi topu Seferovic’le buluşturabildiğinde değişiyor. Seferovic oynuyor, oynatıyor. Dün belki çok etkili değildi. Ama 90’da istediği topu alınca hücumu organize etti ve skoru getirdi takımına.

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OLiVEiRA’YA YARDIM GEREK

Dün Galatasaray bir geçiş hücumuyla kazandı ama az sayıda organize hücum yapabildiklerinin de altını çizmek gerek. Seferovic gol pozisyonu dışında topla çok az sayıda buluştu. Boey şaşkındı, ciddi de özgüven kaybı söz konusu. Oliveira didindi ama orta sahada yardıma ihtiyacı var. Torreira’nın katılımı sanırım Oliveira’nın verimini de artıracaktır.

BANU YELKOVAN: GOMIS'TEN ALTIN GOL

Oyuna niye alındığına kendisi bile şaşırdı.

Geçen sezonun uzunca bir bölümünü yenilgi yüzü görmeden kapatan Nuri Şahin’in Antalya’sı ile geçen sezonun uzunca bir bölümünü galibiyet yüzü görmeden kapatan Okan Buruk’un Galatasaray’ını karşı karşıya getiren maçtan, sıcak havaya ve yüksek nem oranına rağmen pozitif futbol ve kazanmaya çalışarak oynayacak iki takım bekleyenler yanıldı. Doğukan Sinik ve Naldo haricinde geçen seneki kadrosunu koruyan ve onların yerine yine az sayıda takviye yapan Antalyaspor, maça hızlı başladı. Hazırlık maçlarında yeni oyuncularını farklı kombinasyonlarla deneyen ve ilk 11’inin en azından ana hatlarını belirlemeye çalışan sarı-kırmızılıların oyuna denge getirmesi ve tempoyu ele geçirmesi için ilk çeyreğin geçmesi gerekecekti.

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SACHA BOEY FIRSAT TEPTi

İlk yarıda sarı kırmızılılarda sezonu geçen sezon bıraktıkları seviyeden oynayan iki isim Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’ydu. Sağ bek pozisyonunda sakatlıkların üst üste gelmesiyle seçim yapmakta zorlanan Okan Buruk tercihini genç Ali Turap yerine Sacha Boey’den yana kullanmıştı, ancak Kamerunlu şansını iyi kullanamadı, ilk yarıda takımı adına verilen pozisyonların hemen hepsinde başroldeydi.

FERNANDO MUSLERA FARKI

Yine de ilk 45’in gol sesi çıkmadan bitmesinde asıl rolü Muslera oynadı. Önce 40. dakikada teke tek yakalandığı pozisyonda Wright’ın net pozisyonunu engelledi. Sonra uzatma dakikalarında ev sahibi takımın kazandığı pozisyonda Adriano’nun penaltısını kurtardı.

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iZLEMEK BiLE ZORDU

İkinci yarı yine Antalyaspor’un üstünlüğüyle başladıysa da devamında ilk yarıdaki tempodan bile fazla eser yoktu. Galatasaray’ın ilk yarıda işleyen ayakları da durunca, oyuncu değişiklikleri iki takıma da fark yaratmayınca ve ağustos ayının tüm sıcak ve nemi iki takımın üzerine çökünce maçı değil oynamak, izlemek bile zorlaştı. Normal sürenin bitimine iki dakika kala Gomis’in, oyuna girişini belki Gomis bile sorguluyordu ancak usta oyunca maçın büyük bölümünde bekleneni veremeyen Seferoviç’in pasında ayağına değen ilk topu altın gol olarak kaleye yolladı. Antalyaspor’un yenilmezlik serisi 16 maç sonra biterken, günün üçüncü maçında da deplasman takımı kazanmış oldu.