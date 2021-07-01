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Basketbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da!

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Son dakika transfer haberi: Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da!

Barcelona, Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Euroleague ve İspanya'nın dev kulübü Barcelona'ya transfer oldu. Yapılan açıklamada sözleşmenin iki yıllık olduğu ifade edildi.

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Transferiyle ilgili Barcelona resmi internet sitesine konuşan Sertaç, şunları söyledi:

"Barcelona gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım büyük başarılar kazanacağımız ve kutlayacağımız bir sezon olur."

Son dakika transfer haberi: Sertaç Şanlı resmen Barcelonada

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