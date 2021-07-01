Son dakika transfer haberi: Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da!

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Euroleague ve İspanya'nın dev kulübü Barcelona'ya transfer oldu. Yapılan açıklamada sözleşmenin iki yıllık olduğu ifade edildi.

Transferiyle ilgili Barcelona resmi internet sitesine konuşan Sertaç, şunları söyledi:

"Barcelona gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım büyük başarılar kazanacağımız ve kutlayacağımız bir sezon olur."