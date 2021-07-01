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Basketbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in sözleşmesi uzatıldı!

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Son dakika: Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in sözleşmesi uzatıldı!

THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'te yıldız basketbolcu Vasilije Micic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Anadolu Efes, THY Euroleague sezon MVP'si Vasilije Micic'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı yönünde bir paylaşım yaptı, ardından bu paylaşım silindi.

beIN SPORTS'tan İsmail Şenol'un haberine göre Anadolu Efes bir iletişim kazası yaşadı. İsmail Şenol konuyla ilgili şunları söyledi; "Taraflar prensipte anlaşmaya vardı, fakat imzalanan herhangi bir sözleşme olmadığı için henüz resmi açıklama yapılmıyor. İmza gelince duyuru da gelir."

Günün ilerleyen saatlerinde bir paylaşım daha yapan Anadolu Efes,  Vasilije Micic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını tekrardan duyurdu.

Son dakika: Anadolu Efeste Vasilije Micicin sözleşmesi uzatıldı

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