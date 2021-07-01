Son dakika: Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in sözleşmesi uzatıldı!

Anadolu Efes, THY Euroleague sezon MVP'si Vasilije Micic'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı yönünde bir paylaşım yaptı, ardından bu paylaşım silindi.

beIN SPORTS'tan İsmail Şenol'un haberine göre Anadolu Efes bir iletişim kazası yaşadı. İsmail Şenol konuyla ilgili şunları söyledi; "Taraflar prensipte anlaşmaya vardı, fakat imzalanan herhangi bir sözleşme olmadığı için henüz resmi açıklama yapılmıyor. İmza gelince duyuru da gelir."

Günün ilerleyen saatlerinde bir paylaşım daha yapan Anadolu Efes, Vasilije Micic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını tekrardan duyurdu.