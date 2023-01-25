Son Dakika: Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor!

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Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan Erol Bulut, Gaziantep FK'da Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakması ve Cevdet Akınal'ın başkanlık koltuğuna oturması sonrasında en istenilen isim olmuştu. Başarılı çalıştırıcı ile bizzat Akınal'ın yaptığı görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmış ve Erol Bulut kendisini 3 yıllığına Kırmızı-Siyahlılar'a bağlayan imzayı atmıştı.

İç sahada en başarılı 3., deplasmanda en kötüsü

İlk sezonunda kendi taraftarı önünde müthiş oynayan ve sezon sonunda iç sahada topladığı 40 puanla şampiyon Trabzonspor (43) ve üçüncü Konyaspor'un (43) ardından en başarılı takım olan Gaziantep temsilcisi deplasmanda sadece 6 puanı hanesine yazdırınca bu alanda en ligin en kötü takımı olmuş hem de sezonu genelde 15. sırada tamamlamıştı.

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İnişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Kırmızı-Siyahlılar bu sezona da böyle girdi. Ancak yönetimsel ve ekonomik sorunlar takımı da etkiledi. Geçtiğimiz hafta Başkan Cevdet Akınal ve yönetimi görevi bıraktıklarını açıklamış ve Kırmızı-Siyahlı camianın önünü açmak istediklerini söylemişti.

'Bir noktaya kadar gelebildik'

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​Akınal, göreve geldikleri 2021-2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımı bugüne kadar getirdiklerini anlattı. Akınal, "Şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep savunmasını sembolize eden kırmızı-siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleriyle kararın ayrıntılarını duyurmuştu.

'1.5 yıldır maaş alamıyorum'

Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan Gaziantep FK'da 15'inde oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından da teknik direktör Erol Bulut da, "Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz. Transfer yapmamız gerekiyor. Futbolcular alacaklarını alamıyor. Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim" demişti.

3 aday var

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Fanatik'te yer alan haberde, Antep temsilcisinde teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı belirtildi. Kırmızı-Siyahlılar'da 2021 yılından bu yana görev yapan Bulut'un yerine düşünülen ise 3 isim var. Yeni Başkanın birkaç güne görevi devralmasıyla birlikte Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Levent Şahin'le görüşeceği öğrenildi.

Uzun süredir boşta

2020-2021 sezonunda Beşiktaş 'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın 2013-2014 ve 2015-2016 yılları arasında iki farklı dönemde Gaziantepspor'u çalıştırmıştı. Şampiyon hoca Siyah-Beyazlılar'dan ayrıldığı 9 Aralık 2021'den bu yana herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Flaş bir şekilde gönderildi

İlhan Palut da 2020-2021 sezonunda Konyaspor'un başına geçmişti. Yeşil-Beyazlılar'a oynattığı futbol ve geçen sezonu 3. sırada tamamlamalarıyla dikkat çeken başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz hafta flaş bir şekilde gönderilmişti. Palut'un yerine Anadolu Kartal'ının başına Aleksandar Stanojevic geçmişti.

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Şahin'in önü açık

Bugsaşspor ve Adanaspor'da teknik direktörlük yapan, uzun yıllar hem A Milli Takım'da hem de Galatasaray 'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Levent Şahin de adaylar arasında. Yeniden teknik direktörlük koltuğuna dönmek isteyen Şahin'in de önünün açık olduğu düşünülüyor.