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Son Dakika: Sergen Yalçın anlaşma için Bakü'de! İmza an meselesi...

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#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Netfçi Bakü
Son Dakika: Sergen Yalçın anlaşma için Baküde İmza an meselesi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 13:54

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Azerbaycan ekibi Netfçi Bakü ile görüşme yapmak için şehre indi. Yalçın'ın, kısa bir süre içerisinde imza atacağı belirtiliyor.

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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve 2 kupa kazanan, son günlerde ismi Fenerbahçe ile de ismi anılan Sergen Yalçın, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI SONRASI AKILLARA GELMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mali Genel Kurul'daki "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." açıklaması sonrası Sergen Yalçın ismi de adaylar arasında geçiyordu.

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AZERBAYCAN BASINI DUYURDU

Ancak Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV, geçtiğimiz gün flaş gelişmeyi duyurdu.

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Sergen Yalçın'ın, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile anlaşmaya vardığı ve iki gün içerisinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği ileri sürülmüştü.

BAKÜ'YE GİTTİ, SON GÖRÜŞMELER...

TRT Spor'un bugünkü haberine göre; Sergen Yalçın'ı taşıyan uçak saat 13.00 sularında Bakü'ye iniş yaptı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Azerbaycan basınından CBC Sport muhabiri Elçin Cafarov ise bu gelişmeyi "Sergen Yalçın'ı taşıyan özel uçak, Bakü'ye iniş yaptı. Neftçi Bakü, mevcut teknik direktörün sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak. En geç yarına kadar bu transfer resmileşir. Neftçi Bakü, bu sezon için ciddi bir transfer bütçesi ayırdı. Sergen Yalçın'ın transfer listesindeki oyuncularla görüşmeler başladı. Sergen Hoca'nın sözleşmesi, 1+1 yıllık olacak" ifadeleriyle duyurdu.

Son Dakika: Sergen Yalçın anlaşma için Baküde İmza an meselesi...

Sergen Yalçın BEŞiKTAŞ iLE 2 KUPA KALDIRDI

Beşiktaş’ın başında 2020-21’de hem Süper Lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası’nı kazanan Yalçın, siyah beyazlı takım ile tüm kulvarlarda 79 karşılaşmalada 45 galibiyet, 24 mağlubiyet, 10 beraberlik aldı ve maç başı 1.84’lük puan ortalamasına imza attı.

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#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Netfçi Bakü

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