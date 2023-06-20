Chelsea, Nkunku transferini açıkladı! 60 milyon euro...

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Premier Lig'de geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Chelsea'de ilk transfer duyuruldu.

Londra ekibi, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

60 MİLYON EURO BONSERVİS ÜCRETİ

Ayrıca Fransız oyuncuyla da 6 yıllık sözleşme yapıldığı bilgisi verildi.

Chelsea, bu transfer için 60 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezonda 36 karşılaşmaya çıkan Nkunku, 23 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından olmuştu.