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Chelsea, Nkunku transferini açıkladı! 60 milyon euro...

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#Transfer#Nkunku #Chelsea
Chelsea, Nkunku transferini açıkladı 60 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 13:11

Chelsea, Christopher Nkunku ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Premier Lig'de geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Chelsea'de ilk transfer duyuruldu.

Londra ekibi, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

60 MİLYON EURO BONSERVİS ÜCRETİ

Ayrıca Fransız oyuncuyla da 6 yıllık sözleşme yapıldığı bilgisi verildi.

Chelsea, bu transfer için 60 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezonda 36 karşılaşmaya çıkan Nkunku, 23 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından olmuştu.

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