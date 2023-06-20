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Son Dakika: Çaykur Rizespor, Alper Potuk ve Bolasie'nin ayrılıklarını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Rizespor#Alper Potuk
Son Dakika: Çaykur Rizespor, Alper Potuk ve Bolasienin ayrılıklarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 10:30

Çaykur Rizespor, sözleşmesi biten Alper Potuk ve Yannic Bolasie'nin kulüpten ayrıldıklarını açıkladı.

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Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor'dan ayrılık açıklamalarını geldi.

Rizespor, sözleşmesi biten Alper Potuk'un kulüpten ayrıldığını duyurdu.

İşte kulübün duyurusu;

Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Alper Potuk’a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz.

2021'den beri Karadeniz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon 31 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı.

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BOLASIE DE AYRILDI

Rizespor, "Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Yannick Bolasie’ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamayla bir ayrılığı daha duyurdu.

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#Transfer#Rizespor#Alper Potuk

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