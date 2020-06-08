Son Dakika | Şenol Çorlu: Göreve hazırım ancak ihtimali düşük görüyorum

Spor Arena - Uğur Yapıcı | Henüz bir teknik direktörle anlaşma sağlamayan Fenerbahçe’de, Süper Lig maçlarında takımın başında kimin olacağı merak konusu olurken, 8 haftalık süreç için adı geçen antrenörlerden Şenol Çorlu, Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

Şenol Çorlu’nun öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe, herhangi bir teknik direktör ile anlaşmadı ve pro lisansı olmadığı için süresi dolan Zeki Murat Göle için izin talep etmesi bekleniyor ancak izin çıkmazsa A takımın başına sizin geçebileceğiniz belirtiliyor, nasıl yorumluyorsunuz?

Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok ben de şu an kulüpte beklemedeyim ama gelişen saatler ne getirir bilemiyorum.

Şartlar oluşursa A takım için hazır mısınız ?

Biz hazır olmasına hazırız tabii ki ama bu bir süreç ve böyle bir senaryo olacaksa daha önceden benim kulağıma çıtlatılması gerekirdi, bu saate kadar herhangi bir şey olmadığı için bundan sonra da olma ihtimalini düşük görüyorum. Bu işler altyapı meselesi bugünden yarına olacak konular değil. Bu olsa bile Fenerbahçe’ye yakışacak bir düzen değil. Dolayısıyla bana şu ana kadar gelen bir şey olmadığına göre ben bu ihtimali hissiyat olarak düşük görüyorum.

Fenerbahçe’nin yeni transferi İsmail Yüksek ile ilgili ne düşünüyorsunuz ?

İnanır mısın hiç seyretmedim. Muhakkak iyi futbolcudur transferi yapan arkadaşlara saygı duyuyorum ama benim hep iddia ettiğim bir şey var; Türkiye’de 19-21 bandı futbolcuların gelişimi için düzenli bir organizasyon yok. Oynamayan oyuncu gelişmez, bir organizasyon konuşuluyor belki orada belki B takımlarda oynayarak genç futbolcularımız gelişebilir bende merak ediyorum bu tarz oyuncular nerede oynayacak.