Son Dakika: Sassuolo'da Mert Müldür sakatlandı

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İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, Sassuolo'yu konuk etti. Juventus'un 3 puanı 3 golle aldığı karşılaşmada milli futbolcu Mert Müldür sakatlandı.

Sassuolo forması giyen Mert Müldür, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında sakatlık geçirdi. Genç futbolcu, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Oyuna devam etmeye çalışan Milli futbolcu bir süre sonra kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. İlk müdahalenin ardından Mert Müldür sahaya geri döndü ancak oyuna devam edemedi ve sedye yardımı ile saha kenarına alındı.

Öte yandan Sassuolo'da oynayan bir diğer temsilcimiz Kaan Ayhan ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY İSTİYORDU

Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u rekor bedelle Sevilla'ya satmaya hazırlanan Galatasaray'da, alternatif isimler için kollar sıvandı. Kulüpte transferin yıldız isim Erden Timur'ın bu hafta İtalya'ya çıkarma yapmayı planladığı iddi edildi. Hedefteki ilk iki isim: Kaan Ayhan ve Mert Müldür.

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Sassuolo'nun yaz başından beri bir türlü bırakmadığı iki Milli futbolcu için de Nelsson'dan gelmesi muhtemel para kullanılacak. Galatasaray'da plan, iki savunmacının bonservisini 10-12 milyon Euro bandında kulübe kazandırabilmek. Böylece savunmanın sağında Mert Müldür, stoperde de Kaan ve Abdülkerim ikilisiyle, ilk 11'de 3 yerli sayısına kolayca ulaşılabilecek. Yunus ve Kerem de 11'de olduğunda, özellikle oyuncu değiştirme hamlelerinde kenardaki yabancılar daha kolay içeriye alınabilecek.

İKİSİ DE GELMEYE HAZIR

Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük şansı, iki oyuncunun da mevcut durumda Galatasaray'a gelmek için can atmaları. Oyuncu satışıyla da eli kuvvetlenecek olan Cim Bom'da, Timur'un hem Kaan hem de Mert'le görüşerek prensipte anlaştığı, gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Galatasaray ile Sassuolo arasında mutabakat sağlandığında, hiç vakit kaybetmeden her iki oyuncu da Türkiye'ye getirilecek ve takıma dahil edilecek.

BİRÇOK POZİSYONDA OYNUYOR

27 yaşındaki stoper Kaan Ayhan için Galatasaray'da gözden çıkarılan rakam yaklaşık 5 milyon Euro. A Milli Takım forması da giyen tecrübeli futbolcunun, stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak görev yapabilmesi, Sarı-Kırmızılılar açısından büyük bir avantaj olabilir.

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BİRİ GÖZDEN ÇIKARILACAK

23 yaşındaki Mert Müldür'ün ise 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği düşünülüyor. Yeni sağ bek Dubois'in sakatlığı, ardından Omar'ın sakatlanması ve Boey'deki istikrarsızlık, bu bölgeye, özellikle de yerli bir takviyeyi zorunlu kılıyor. Mert'in Galatasaray'a transfer edilmesi durumunda Omar veya Boey'den biriyle kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi.