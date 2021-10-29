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Son dakika: Sarri'den Vedat Muriqi ve Fenerbahçe açıklaması! Eşinin transfer paylaşımının ardından...

#Vefat Muriqi#Transfer#Fenerbahçe
Son dakika: Sarriden Vedat Muriqi ve Fenerbahçe açıklaması Eşinin transfer paylaşımının ardından...

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer etmek istediği iddia edilen Vedat Muriqi için eşinin heyecan yaratan paylaşımının ardından Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den açıklama geldi.

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin ismi, son dönemlerde ciddi şekilde golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor.

EŞİ, FENERBAHÇE TRANSFER HABERİNİ PAYLAŞTI

İtalya macerasında beklentilerin altında kalan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı konuşulan Kosovalo futbolcunun eşi Edibe Muriqi, çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Edibe Muriqi, dün akşam televizyonda yayınlanan eşi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberin fotoğrafını paylaşmıştı. Edibe Muriqi söz konusu paylaşımına ayrıca Orhan Ölmez'in Hayallerim isimli eserini eklemişti.

Son dakika: Sarriden Vedat Muriqi ve Fenerbahçe açıklaması Eşinin transfer paylaşımının ardından...

"İSTANBUL'A DÖNMEK İSTİYORLAR"

Lazio'da Immobile'nin performansı ve kendi formsuzluğu nedeniyle ikinci planda kalan Vedat Muriqi'nin teknik direktör Maurizio Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu belirtiliyor.

27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu ve ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği kaydediliyor. Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı da öne sürülüyor.

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SARRI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Serie A'da bu hafta Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak olan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, maç öncesi basın toplantısında Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi.

Kosovalı golcüsünün iyi çalıştığını söyleyen Sarri; "Vedat antrenmanlarda iyi çalışıyor. Bologna maçından sonra kendisinin ve takımın performansından hepimiz gibi memnun değildi. Takımı rahatlatmak ve Immobile'ye nefes aldırmak için iyi bir seçenek. Fenerbahçe? Bu konuda hiçbir bilgim yok." diye konuştu.

İTALYANLARA GÖRE BİR PROBLEM VAR

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Vedat Muriqi'in en büyük hayalinin yeniden Fenerbahçe'ye geri dönmek olduğu ifade edildi. Golcü oyuncunun Lazio'dan ayrılarak sarı-lacivertli takıma dönmek istediği fakat bonservis sorunu nedeniyle zor bir ihtimal olduğu kaydedildi. İtalyan ekibi, 15 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti almak istiyor.

Ayrıca yine aynı haberde, Vedat Muriqi'nin Lazio yönetimine transfer için baskı uyguladığı ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini yöneticilere söylediği iddia edildi. "Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" ifadesi kullanılan haberde, forvet arayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Pereira'nın Muriqi konusunda istekli olduğu öne sürüldü.
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LAZIO'DA NE YAPTI?

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Kosovalı golcü, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken 2 kez de asist katkısı yaptı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

7 Temmuz 2019 yılında 5.6 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, 36 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Kosovalı oyuncu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.

Son dakika: Sarriden Vedat Muriqi ve Fenerbahçe açıklaması Eşinin transfer paylaşımının ardından...

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#Vefat Muriqi#Transfer#Fenerbahçe

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